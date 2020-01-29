Путин поблагодарил бывших членов кабмина за работу

"Мы договорились о такой встрече в Белом доме, когда было принято решение о смене состава правительства", - напомнил президент, добавив, что с частью коллег уже встречался - с теми, кто остался работать в кабмине.

Прежде всего, глава государства поблагодарил всех "за совместную работу в течение многих лет". Правительство под руководством Дмитрия Медведева "работало в непростых условиях, сложностей было много", - констатировал он. "На сто процентов планы никогда и нигде не исполняются, но, в целом, я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - оценил президент. Это было непросто - определить цели национального развития, выработать механизм их достижения в виде национальных проектов, осуществлять полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы, добавил он.

"Сделано действительно немало", - похвалил Путин. "Надеюсь, на новых местах работы вы используете весь свой потенциал, богатый опыт, жизненный и производственный, для того, чтобы двигаться дальше и в личном плане и решать те задачи, которые будут перед вами поставлены на новых местах", - добавил он.

"Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю. Уверен, что это будет для вас интересно и для государства полезно", - подчеркнул президент.

"Практически все здесь присутствующие знают, где они будут работать. Есть еще буквально пара нюансов, но думаю, что в ходе сегодняшней встречи мы окончательно их доработаем", - заключил глава государства, после чего встреча продолжилась в закрытом от прессы режиме.

Во встрече приняли участие зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, бывшие вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, бывший министр просвещения Ольга Васильева, экс-глава Минспорта Павел Колобков, бывший министр юстиции Александр Коновалов, экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков, бывший министр культуры Владимир Мединский, бывший глава Минкомсвязи Константин Носков, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, бывший глава Минтруда Максим Топилин, бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Напомним, что уже известно: Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совбеза (ранее такой должности не было; возглавляет Совбез президент), Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда, Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство, Владимир Мединский стал помощником президента - займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. На пост замглавы администрации президента был назначен Дмитрий Козак, а Максим Орешкин теперь будет курировать вопросы экономики в должности помощника президента. Виталий Мутко стал гендиректором "ДОМ.РФ".