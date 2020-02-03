Новости

Вышел трейлер сериала с Вайноной Райдер "Заговор против Америки" 13:29
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди Гилл 13:07
Хоакин Феникс получил премию BAFTA и вознегодовал 11:25
Представитель МакSим прокомментировала "тяжелое состояние" певицы 09:37
Памела Андерсон рассталась с новым мужем через две недели после свадьбы 02.02.2020

Вышел русский трейлер кибербоевика с Дэниелом Рэдклиффом

Новости
    03.02.2020, 13:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Русский трейлер визуально свирепого комедийного боевика Guns Akimbo доступен в Сети. В локализации картина, изначально проходившая как "Безумный Майлз", получила название "Пушки Акимбо".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер девятого "Форсажа"

В главной роли - "Гарри Поттер" Даниэл Рэдклифф. В остальных - Самара Уивинг ("Я иду искать","Пикник у Висячей скалы"), Риз Дэрби ("Как я встретил вашу маму","Джуманджи: Зов джунглей"), Нед Деннехи ("Острые козырьки""Мэнди"), Наташа Лю Бордиццо ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), Марк Роули ("Лютер""Последнее королевство"), Ханако Футман ("Корона", "Правила бойни"), Колин Мой ("Эш против зловещих мертвецов").

Режиссер и сценарист - Джейсон Ли Хауден (комедийный хоррор-мюзикл "Смертельный оргазм").

"Поттер" играет "ничем не примечательного разработчика видеоигр Майлза", который вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публике.

"Долгое время ему удается избегать стычек с другими гладиаторами, пока организаторы не похищают его девушку. И теперь Майлз должен перебороть свои страхи и выйти против Никс - безжалостной чемпионки игр", - гласит синопсис. Причем выглядит все (по крайней мере, на стадии трейлера) гораздо лучше и энергичнее, чем звучит.

Российская премьера - 27 февраля.

Новости

Поп-икона 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену 02.02.2020
Актер Алан Харрис, "Босск" из "Звездных войн", умер от рака 02.02.2020
Российский фильм "Холоп" собрал три миллиарда в прокате 02.02.2020
36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем 01.02.2020
⧣ США
Фото: AP Photo/ Elise Amendola
Стивен Кинг обвинил "Оскар" в фальсификации из-за расизма 01.02.2020
Disney ищет чернокожих актрис на роли сестер русалочки Ариэль 01.02.2020
Эмили Блант о "Тихом месте 2": Страшная, но очень человечная история 01.02.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Peppa Pig - Official Channel
Свинка Пеппа лишилась голоса 31.01.2020
Доктор Кто стал чернокожей женщиной 29.01.2020
Песня "Тату" "Я сошла с ума" стала "платиновой" в Великобритании 24.01.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российской исторической мелодрамы "Серебряные коньки" 30.01.2020
Вышли трейлер и большой промо-ролик пятого сезона "Лучше звоните Солу" 30.01.2020
Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" 30.01.2020