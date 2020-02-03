Вышел русский трейлер кибербоевика с Дэниелом Рэдклиффом

Русский трейлер визуально свирепого комедийного боевика Guns Akimbo доступен в Сети. В локализации картина, изначально проходившая как "Безумный Майлз", получила название "Пушки Акимбо".

В главной роли - "Гарри Поттер" Даниэл Рэдклифф. В остальных - Самара Уивинг ("Я иду искать","Пикник у Висячей скалы"), Риз Дэрби ("Как я встретил вашу маму","Джуманджи: Зов джунглей"), Нед Деннехи ("Острые козырьки", "Мэнди"), Наташа Лю Бордиццо ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), Марк Роули ("Лютер", "Последнее королевство"), Ханако Футман ("Корона", "Правила бойни"), Колин Мой ("Эш против зловещих мертвецов").

Режиссер и сценарист - Джейсон Ли Хауден (комедийный хоррор-мюзикл "Смертельный оргазм").

"Поттер" играет "ничем не примечательного разработчика видеоигр Майлза", который вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публике.

"Долгое время ему удается избегать стычек с другими гладиаторами, пока организаторы не похищают его девушку. И теперь Майлз должен перебороть свои страхи и выйти против Никс - безжалостной чемпионки игр", - гласит синопсис. Причем выглядит все (по крайней мере, на стадии трейлера) гораздо лучше и энергичнее, чем звучит.

Российская премьера - 27 февраля.