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Названа "лучшая группа в мире"

Рок
    14.02.2020, 11:47
Текст:   Олег Усков

Злых американских клоунов Slipknot можно поздравить с очередным достижением: на ежегодной церемонии вручения музыкальных наград NME Awards, прошедшей 12 февраля в Лондоне, коллектив одержал победу в номинации Best Band In The World - "Лучшая группа в мире". Обойдя Bring Me The Horizon, Brockhampton, BTS, HAIM, IDLES, Krept & Konan, Tame Impala, The 1975 и The Big Moon.

Отмечено, что Slipknot были представлены и в номинации Best Album In The World - "Лучший альбом в мире" (с We Are Not Your Kind прошлого года), но уступили Лане Дель Рей (пластинка Norman F***ing Rockwell).

Полный список победителей по всем номинациям, в числе которых The Cure, веселая вдова Кобейна Кортни Лав, Тейлор Свифт и неизменная Билли Айлиш, - здесь.

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