Вышел русский трейлер фильма ужасов "Заклятье. Дом 32"

На YouTube-канале прокатчика "Эспонента" опубликован русский трейлер хоррора "Заклятье. Дом 32". Который никакого отношения к разлапистой франшизе Джеймса Вана "Заклятие" не имеет.

Просто в "Экспоненте" очень любят давать при локализации не самым раскрученным фильмам броские, как будто на слуху заголовки. "Заклятье. Наши дни" (The Crucifixion) - тоже их рук дело. И "Омен: Перерождение" с "Изгоняющим дьявола. Абаддон", где ни "Омен", ни "Изгоняющий дьявола" рядом не валялись, понятно. И "Игры разумов" (не путать с "Играми разума"). И "Игра Ганнибала" без Ганнибала. И, простите, "Во всё тяжкое". И "Пункт назначения: Смайл". И "Профессионал" с Киану Ривзом. И "Реальная любовь в Нью-Йорке", совершенно не похожая на "Реальную любовь".

Ну а "Заклятье. Дом 32" - это испанский мистический хоррор, оригинальное название которого, Malasaña 32, обозначает адрес в центре Мадрида. Причем хоррор, судя по видеоряду и синопсису, ничем особо не примечательный: семья переезжает в старый дом, и начинает твориться всякая паранормальная чертовщина. Однако и здесь локализаторы проявили фантазию, упомянув ни к селу знакомый каждому почитателю фильмов ужасов Амитивилль и почти дословно процитировав считалочку Фредди Крюгера.

Впрочем, справедливости ради, кое-что "Заклятье. Дом 32" с "Заклятием" все-таки роднит. Это актер Хавьер Ботет, мужчина необычных внешних параметров (очень высокий и очень худой), благодаря которым он крайне востребован в ролях всеразличных жутких монстров. Он играл и в "Заклятии 2", и в новом "Оно", и в "Астрале 4", и в "Слендермене", и много где еще. Включая "Заклятье. Дом 32".

Премьера последнего, кстати, - 9 апреля.