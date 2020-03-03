В Москве объявили номинантов на премию "Ника"

В Москве объявили некоторых лауреатов и всех номинантов на премию "Ника". Это традиция - что тех, кто получает почетную "Нику", объявляют заранее.

Так, к радости кинематографического сообщества стало известно, что Совет академии решил приз "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова вручить сценаристу, режиссеру и продюсеру Рустаму Ибрагимбекову. Киноведа Елену Стишову наградят "За вклад в кинематографические науки, критику и образование". Специальный приз получит режиссер Борис Хлебников за сериал "Шторм". Приз выдается за творческие достижения в искусстве телевизионного кино. И, наконец-то, безоговорочная награда достанется актрисе Юлии Снигирь, которая так сыграла роль в сериале "Новый Папа" Паоло Соррентино, словно для этого и родилась. Чествование - за эту работу.

В целом же, если посмотреть на шорт-лист, стоит заметить, что "Ника" в этом году сильно отличается от "Золотого Орла". Фильм, который в фаворитах у членов обеих академий - это "Одесса" Валерия Тодоровского. На "Нику" у него 4 номинации.

Лидер по числу номинаций на получение статуэтки в виде крылатой богини - фильм "Француз" Андрея Смирнова - он фигурирует в шорт-листе 9 раз. 8 номинаций - у "Дылды" Кантемира Балагова, 5 - у "Айки" Сергея Дворцевого. Помимо "Одессы", по 4 номинации у картин "Мальчик русский" Александра Золотухина и "Грех" Андрея Кончаловского. Три номинации у ленты Юсупа Разыкова "Керосин", и по две - у смелой ленты Нигины Сайфуллаевой "Верность" и философской работы Светланы Проскуриной "Воскресенье".

Теперь рассмотрим ведущие номинации конкретно. На звание "Лучшего игрового фильма" претендуют пять картин. "Француз", "Айка", "Грех", "Дылда" и "Одесса". Лучшей режиссерской работой может быть признана та, что проделали Андрей Смирнов, Кантемир Балагов, Сергей Дворцевой - выбрать непросто. Дворцевой и Смирнов (а также Геннадий Островский, написавший в соавторстве сценарий "Айки") фигурируют в номинации "Лучшая сценарная работа" вместе с Дмитрием Глуховским - он номинируется за фильм "Текст" и Юсупом Разыковым - фильм "Керосин".

Награды за лучшую операторскую работу могут быть удостоены Ксения Середа ("Дылда"), Александр Симонов ("Грех") и Айрат Ямилов ("Мальчик русский"). Как уже видно из списков - между собой соревнуются фильмы, признанные не только в России, но и на многих зарубежных кинофестивалях, что не может не радовать.

Алексей Агранович, сыгравший советского сатирика в фильме "Юморист", достоин "Ники" за лучшую мужскую роль не менее, чем Алексей Вертков - за работу в картине "Воскресенье". С ними в номинации также Леонид Ярмольник, вдохновенно исполнивший роль отца семейства в фильме "Одесса" и Александр Паль, не испугавшийся откровенных сцен в "Верности". Кого предпочтут академики в этой и других номинациях станет известно уже 29 марта, когда состоится торжественная церемония награждения лауреатов "Ники". С придыханием будут следить любители и профессионалы мира кино и за тем, кому же достанется приз за лучшую женскую роль. На нее претендуют Самал Яслямова ("Айка") - напомним, она получила за эту роль награду в Каннах, Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин"). И у этих актрис в копилке серьезные международные призы именно за эти работы.

Сразу два потрясающих артиста из фильма "Француз" - Александр Балуев и Михаил Ефремов - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". В ней же - Евгений Цыганов, продемонстрировавший яркую работу в картине "Одесса".

Вера Алентова, сыгравшая запоминающуюся роль в ленте "Воскресенье", Нина Дробышева - во "Французе" и Наталья Тенякова - также в нем - могут стать обладательницами "Ники" за лучшую женскую роль второго плана. Можно предположить, что в этой номинации вручат не один, а два приза, так как выбрать представляется невероятным.

Новым веянием в "Нике" является то, что в номинациях фигурирует фильм, снятый на iPhone. Речь о картине Бориса Гуца "Смерть нам к лицу". Гуц - в номинации "Лучшая работа режиссера монтажа". С ним вместе Вадим Красницкий - ("Верность") и Петр Маркович ("Айка").

Сложно представить, как может не выиграть, как лучший анимационный фильм, "Он не может жить без космоса" Константина Бронзина, когда он претендовал на "Оскар". Но наша земля богата талантами. Есть еще и "Узы" Дины Великовской, и "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера в списке. Все это - работы, заслуживающие внимания.

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте киноакадемии. Но нельзя не отметить, что список "Ники" выглядит в этом году очень удачным, что дает повод для гордости за тех, кто серьезно относится к своей работе - снимать хорошее и честное кино.