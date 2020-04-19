Что посмотреть на карантине: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 7

В этом выпуске: "Экзорцист" по-корейски, бельгийский детектив о натуристах, неожиданно оригинальный американо-японский слэшер, польские "Жмурки" и ностальгический триллер о восьмидесятых.

"Божественная ярость" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Паренек в раннем детстве сделался круглым сиротой. Мать умерла еще при родах, через несколько лет следом отправился и отец-гаишник, убитый при исполнении демонами-лихачами. При этом надо сказать, что оба родителя при жизни были глубоко верующими католиками и отпрыска своего воспитывали соответственно, однако после всего на него свалившегося тот на Господа обиду затаил.

Прошли годы, паренек вырос непобедимым чемпионом MMA, звездой глобального масштаба. Все шло прекрасно, но однажды голос у него в голове стал подстрекать к совершению нехороших богохульных вещей, а на ладони проступил стигмат. И вот, пытаясь выяснить, что за чертовщина с ним творится, он неочевидным маршрутом, через рабочий кабинет слепой ясновидящей девушки, попадает в заброшенное здание, где в самом разгаре обряд экзорцизма.

Двое священников, пожилой и юный, молитвами, крестом и прочими средствами выгоняют инфернальную сущность из какого-то привязанного к стулу мужика. Мужик вырывается и принимается буйствовать, экзорцист-падаван дает дёру, оставляя своего мастера один на один с адским исчадием, но тут вбегает наш герой и плотным ударом по корпусу отправляет бесноватого в нокдаун. После чего узнает о себе и о мире вокруг много нового. В частности, что он умеет прикосновением стигматизированной руки поджигать головы осатаневшим гражданам, коих в последнее время расплодилось тьма, и всему виною зловредный Черный Епископ. Для решения данной проблемы пожилой священник и был послан Ватиканом. Стало быть, теперь им с бойцом-чемпионом надлежит скооперироваться и показать негодяю, где раки зимуют.

Это южнокорейское кино про экзорцизм с кулаками прилежно следует конвенциям соответствующего жанра: одержимые резво скачут по потолку, изрыгают потоки смрадных жидкостей, страшно ругаются и глядят двойными зрачками, пока человек в черном костюме с белым воротничком брызгает в них святой водой, тычет распятием и грозно зачитывает Библию. Кроме того, в нем без труда угадывается родственная связь с экранизациями комиксов про Джона Константина, чья методика также, помимо вышеперечисленных каноничных техник, включает применение грубой силы. Но несмотря на все это, "Божественная ярость" отнюдь не выглядит вторичной.

Ким Чжу Хван - так зовут автора - не переизобретает жанр, а лишь добросовестно воспроизводит имеющиеся наработки и дополняет их региональным колоритом, соблюдая меру. Не стоит ждать нескончаемых побоищ с чертями, это все еще предельно серьезный фильм, прежде всего, как бы смешно в контексте ни звучало, о поиске Бога в себе. Но свои сильные стороны он знает и показывает когда надо, а самый главный номер приберегает напоследок: битва в сияющем неоном логове Черного Епископа с его приспешниками и с ним самим, Огненный Кулак Божественной Ярости против Адских Когтей Дьявола - трудно представить что-то круче.

"Патрик" (2019)

Фото: youtube.com/ KVIFF

Великовозрастный детина со странностями по имени Патрик живет вместе со старым больным отцом и слепой матерью в летнем кемпинге для натуристов, которым его отец управляет. Натуристы, кто не в курсе, - это как нудисты, только оголяются они не просто потому что нравится, а более, так сказать, осознанно. Связь с природой, все дела - разница, в общем, из этимологии обоих слов приблизительно ясна. То есть речь идет о маленьком закрытом социуме, общине единомышленников, где все друг друга хорошо знают.

Отец Патрика скоропостижно умирает, оставляя все хозяйство, несколько подзапущенное, на него. А он, как было замечено, со странностями. Сидит целыми днями в мастерской, столярничает, стульчики мастерит и с реальностью плотно не контактирует. А тут эта самая реальность ему на голову всей массой обрушивается. И, как назло, еще одна беда: пропал любимый молоток. Очень хороший молоток, незаменимый. Который необходимо обязательно отыскать - на этой задаче Патрик целиком фокусируется.

Не надо тут быть дипломированным психологом, чтобы догадаться: фиксация на потерянном предмете - способ защиты от другой потери через сублимацию. Но бельгиец-дебютант Тим Милантс (так-то в его послужном списке, среди прочего, целый третий сезон "Острых козырьков", "Легион" и "Террор", а вот полного метра доселе не было), который за этот фильм был удостоен режиссерской награды фестиваля в Карловых Варах, делает молоток еще и ключевым элементом на удивление складно выстроенного детективного сюжета, помещенного в крайне необычную среду. Тем самым аккуратно, но решительно пододвигая надсадную драму к грани абсурда.

С одной стороны - душераздирающая трагедия маленького, плохо приспособленного к жизни человека (его, кстати, вдохновенно играет Кевин Янссенс, до неузнаваемости преобразившийся из брутального красавчика, каким мы его видели в том же 2019 году в "Комнате желаний" с Куриленко). С другой стороны - предельно серьезная манера подачи при вопиющей комичности происходящего: в ходе расследования таинственного исчезновения молотка вскрываются политические заговоры, неожиданные тайны и настоящие преступления, и все это на фоне дряблых телес и болтающихся гениталий, коими изобилует визуальный ряд.

"Стрельба по мишеням" (2017)

Фото: youtube.com

Компания молодежи едет по пустынной дороге на большом внедорожнике, откуда и куда - неважно. Тут у автомобиля пробивает колесо. Все выходят, осматривают повреждение, приступают к решению возникшей проблемы - и бах! - выстрел. За ним еще один. Молодежь - врассыпную, прячутся кто куда. А пули летят, пули. Прекрасно работает снайпер.

Расклад простой и минималистичный, как валенок: дорога, с одного края лес, в лесу на удачно выбранной огневой позиции устроился меткий и жестокий стрелок, а с противоположного края вопят от ужаса и боли те, в кого он либо еще не попал, либо попал, но лишь болезненно ранил. Периодически к месту расстрела подъезжают дополнительные цели, но ситуация оттого существенно не меняется.

Именитый японский режиссер Рюхэй Китамура ("Никто не выжил", "Полуночный экспресс" по Клайву Баркеру с Винни Джонсом) фактически сделал то, что редко кому удается. А именно открыл в изъезженном вдоль и поперек пространстве слэшера неисследованный уголок, пусть и совсем небольшой. Притом не прибегая ни к постмодернистским пляскам, ни к натягиванию актуальной повестки, а всего лишь заменив маньяку оружие ближнего боя на дальнобойное. И как сразу все новыми красками заиграло!

В остальном же характерные атрибуты на месте: и final girl, и туго соображающие полицейские, и предыстория маньяка, которая, правда, напрямую не раскрывается, но внимательный зритель намек разглядит и все поймет. А главный козырь, тесно связанный с концепцией, - это крайне реалистично показанные взаимодействия снарядов с человеческой плотью. Так что слабонервным рекомендуем воздержаться.

"Пацаны не плачут" (2000)

Фото: kinopoisk.ru

Кто бы там что ни говорил (причём с обеих сторон), а нас с поляками связывает нечто гораздо большее, чем тонны накопленных за многие века исторических обид и противоречий. Просмотр криминальной комедии Оляфа Любашенко способен продемонстрировать это лишний раз со всей наглядностью.

Как выяснилось, если поляки возьмут набор классических жанровых элементов - неудачники из наркобизнеса, попадающие впросак "крутые парни" и многочисленные несчастливые совпадения, - получится у них не очередной Гай Ричи или там Тарантино, а польские "Жмурки". Даром что легендарная комедия Балабанова вышла через пять лет после ленты Chłopaki nie płaczą - уйма ассоциаций и сугубо восточноевропейский юмор, замешанный на понятных любому жителю наших стран реалиях, не позволит интуиции ошибиться.

Простая, как треники с пузырями, история о любви, наркотиках, деньгах, "биг бизнес", африканской статуэтке и розовой кофточке, - для тех, кто ценит крепкие гротескные кримкомы с кучей смешных персонажей и уморительными сюжетными поворотами.

Приятным бонусом - Мачей Штур, сын незабвенного Ежи Шутра (того самого Поллака из "Дежа-вю") в одной из главных ролей. И явление его отца в своеобразном "камео".

"Лето 84" (2017)

Фото: kinopoisk.ru

В прошлый раз мы рассказывали о замечательной пародии на фантастику восьмидесятых "Турбо пацан", написанной и срежиссированной творческим трио - Франсуа Симаром, Анук Висселль и Йоанн-Карлом Висселлем. Грех не вспомнить и о следующей их картине. В "Лете 84" они ограничились только режиссурой, но искренняя любовь команды к эпохе здесь не менее заметна. Следуя текущей моде, в этот раз они её с блеском реконструировали.

Интерес к тому периоду не в последнюю очередь стал таким широким благодаря великолепному сериалу "Очень странные дела", и "Лето 84" на него равняется с первых кадров.

Группа подростков из одноэтажной глубинки, живущих вошедшей в то время в золотой век поп-культурой и колесящих на великах по симпатичным умиротворённым пейзажам - исключительно знакомая картина. И, как и положено по заветам классиков, за этой идиллией непременно таится жуткое зло.

Зло в "Лете 84" имеет вполне прозаическую и телесную природу - в этом главное отличие от "Очень странных дел". В сонном городке пропали уже больше дюжины подростков, и главный герой, Дэйви, увлечённый, как и все его сверстники, детективами и заговорами, начинает расследование.

У него есть подозреваемый: обаятельный, дружелюбный и глубоко уважаемый в сообществе офицер полиции. Вместе с друзьями - единственными, кто ему в конце концов верит - Дэйви намеревается вывести предполагаемого злодея на чистую воду, рискуя попасть в типичную для возраста ловушку собственной фантазии и не слишком различая опасную реальность с увлекательным вымыслом.

Весьма мрачный результат этого любительского расследования едва ли кого-то способен удивить, но в самом финале сценарий резко опрокидывает жанровые штампы, которые с такой нежностью лелеял всю дорогу, и бьёт зрителя, беззаботно завернувшегося в уютные символы прошлого, точно в лоб.