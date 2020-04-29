Поезда во время карантина имеют свои атрибуты. В плацкартном вагоне, да и в купейном, обеспечить обычное социальное дистанцирование почти невозможно. Особенно когда состав полностью загружен. Правда, во время пандемии число поездок резко сократилось: почти нет ни командировочных, ни туристов, в путь отправляются только те, кому действительно надо. Все-таки жизнь в самоизоляции намного безопаснее. Но раз ехать необходимо, придется мириться и с неудобствами, и с опасностями. И надеяться на сознательность попутчиков.
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
Не взимают комиссии с граждан за переводы в СБП и не планируют вводить их за переводы на крупные суммы ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", "Русский стандарт" и Ак Барс Банк, сообщили "РГ" их представители. У Промсвязьбанка комиссий не будет с 1 мая по 30 июня (эта мера призвана поддержать клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, отметили в банке).
У Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта Банка комиссии за переводы более 100 тысяч рублей будут на уровне верхнего предела - 0,5%, но не более 1500 рублей.
Другие крупные банки, подключившиеся к СБП, не ответили на запрос "РГ" (Россельхозбанк, Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк). Сбербанк, который начал подключать клиентов к СБП, не ответил на запрос об уровне комиссий, сообщив лишь, что выполнит требования ЦБ. Всего к СБП подключились 55 банков, еще 160 - в процессе подключения, сообщили в Национальной системе платежных карт.
У ВТБ (на данный момент лидер по использованию СБП) средний размер исходящего перевода в системе составляет около 6 тысяч рублей, входящего - почти 11 тысяч рублей рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Планка в 100 тысяч рублей учитывает не средний перевод, а размер московской зарплаты - как ранее поясняли "РГ" в Банке России, бесплатность переводов через СБП позволит большинству граждан избегать "зарплатного рабства", выводя деньги с зарплатной карты в удобный банк.
Полная отмена комиссий в пределах 100 тысяч рублей приведет к активному росту объемов платежей через СБП. При этом он и так быстро растет (так, в Почта Банке исходящие переводы в январе - марте росли примерно на 37% в месяц). Также увеличит объемы операций через систему подключение Сбербанка, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что оно должно завершиться в июне.
Правила перевозки ужесточат
Аппаратура обеспечит передачу в Ространснадзор данных о перемещении машин в целях безопасности. Решение обязать перевозчиков опасных грузов и пассажирских перевозчиков оснащать транспортные средства системой ГЛОНАСС было принято правительством в феврале 2018 года. Но в июле 2019 года действие правил приостановили до конца мая 2020 года. В Минтрансе тогда указывали, что отсутствуют возможности оснащения транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечающей требованиям.
В середине апреля Минэкономразвития предложило снова перенести требования об оснащении грузового и пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС на 31 мая 2021 года. Перенос сроков позволит облегчить прохождение сложного периода занятым в сфере транспорта, пояснили в министерстве. Установка оборудования требует дополнительных затрат от бизнеса, которые сейчас, наоборот, нужно снизить в связи с резким сокращением объема перевозок, считает вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Но пока решение о переносе не принято.
Косметика будет безопаснее
Вводится запрет на добавление в зубные пасты сахарозы и других легкоферментируемых углеводов. "По сути, это чистый сахар. Поэтому ингредиенты, которые дают в таких средствах привкус сладости, заменят более безопасными", - пояснила "РГ" исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
Если на упаковке говорится о полезных, чудодейственных свойствах продукции, то эта надпись должна иметь подтверждение - это могут результаты проведенных исследований, данные поставщиков ингредиентов, научные данные о веществах. Вводится требование по маркировке пробников. Наносить ее на сам пробник не обязательно, можно приложить листовку с информацией либо поставить планшет в магазине рядом с таким товаром.
Скоробогатова отметила, что пересматривать требования к составу продукции многие компании начали задолго до обновления регламента. Изменить рецептуру в случае несоответствия в ближайшее время смогут уже более 50% производителей. "В случае, если прежняя рецептура не соответствует новому регламенту безопасности, то придется провести лабораторные исследования. Если это не связано с составом, то потребуется получить новую декларацию, что гораздо проще", - пояснила Скоробогатова.
Переходный период продлится до 5 мая 2023 года. За это время все компании поменяют свои линейки продукции - обычно это происходит раз в 1-3 года.
При покупке билета на поезд спросят номер телефона
"Это сделано для оперативного оповещения пассажиров поездов дальнего следования об изменениях графика движения поездов в чрезвычайной ситуации и урегулирования вопроса размещения ручной клади", - пояснили в минтрансе.
Кроме того, урегулирован вопрос размещения ручной клади пассажирами в поездах дальнего следования. Если конструктивными особенностями вагона под ручную кладь предусмотрено только нижнее или верхнее место, то пассажиры вне зависимости от занимаемого ими места будут иметь равные права на хранение там ручной клади, отметили в министерстве.
Пассажир при покупке билета может сообщить даже свой почтовый адрес, пояснил "РГ" председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Указывать способ связи целесообразно, авиакомпании давно уже получают номера телефонов пассажиров. Благодаря этому есть возможность оперативно уведомлять пассажиров об изменениях.
Но предоставление пассажиром своих контактов в обязательном порядке на железной дороги можно было бы ограничить периодом пандемии., заметил он.
Всех учеников младших классов накормят в школе
"Одна из целей программы - сформировать у детей привычку к здоровому питанию и понимание, что здоровая еда не только полезная, но и вкусная, - рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Мария Гмошинская. - Обследования показали, что после двух лет у детей в рационе стремительно пропадают овощи, критически важные для полноценного питания растущего организма. Почему? До этого их кормили пюре из баночек, а потом перевели за общий стол. И все, овощей в рационе современных взрослых очень мало. Или, например, из семейной кухни практически ушли каши. Но здоровое питание - это основа детского здоровья, профилактика развития диабета, гипертонии, самых разных заболеваний".
Что же будет в тарелках у школьников? На завтраки младшеклассникам могут предложить, например, омлеты, каши, сырники, творожники, запеканки, макароны, перечислила Гмошинская. При этом школам рекомендовано стремиться к тому, чтобы ученики могли выбирать из нескольких блюд то, которое им больше нравится. Тем самым отчасти будет решена проблема нелюбимых блюд, отправляемых, по сути, прямиком на помойку. Для ребят, которые пока что продолжают учиться во вторую смену, вместо завтрака будет предложен обед. Там рацион будет несколько отличаться.
Некоторые регионы, например, Москва, уже давно кормят своих младшеклассников за счет бюджета. Другим еще только предстоит присоединиться к программе. У образовательных властей и директоров школ будет достаточно времени, чтобы продумать оптимальную схему обеспечения детей полезной и вкусной едой.
"Когда еду готовят на комбинатах школьного питания, где есть своя микробиологическая лаборатория, соблюдаются все профессиональные стандарты, вероятность случайной выдачи некачественной пищи минимальна, - говорит председатель комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. - Но они могут обеспечивать своей продукцией только школы в крупных городах. А вот в отдаленных городках и поселках гарантировать достаточное качество бесплатного питания будет очень сложно".
Как отмечают эксперты, у реализации вступившего в силу закона будут два глобальных следствия. Во-первых, у детей, получающих правильное питание на протяжении семи-восьми лет - начиная с детского сада и до четвертого класса, - сформируется привычка и потребность есть полезные для здоровья блюда. Во-вторых, бюджетный заказ поддержит и сельское хозяйство, и производителей общественного питания. Еда для 7 миллионов младших школьников, которой их надо снабжать на протяжении 35 учебных недель, может стоить, по самым грубым подсчетам, около 90 млрд рублей в год. Даже часть этой суммы - очень лакомый кусочек для многих предпринимателей.
Велосипеды получают маркировку
"До окончания эксперимента пилотные партии маркированных велосипедов - как импортных, так и произведенных в РФ, "пройдут" по всей товаропроводящей цепи вплоть до вывода из оборота, тем самым мы протестируем работу всей системы прослеживания", - сообщил Кирилл Волков.
Код маркировки наносится в виде этикетки с Data Matrix кодом. Его точное место расположения компании определяют самостоятельно, большинство компаний размещают код на подседельной трубе. Код позволит потребителям узнать всю информацию о происхождении велосипеда. "Паспортные" данные каждого такого средства передвижения загружаются в мобильное приложение "Честный знак". С его помощью и возможно проследить всю историю велосипеда.
Как пояснил Кирилл Волков, для удобства логистики этикетка с кодом, дублирующим код на раме, может быть нанесена на упаковку. При этом этикетка может быть антивандальной и саморазрушающейся при попытке снятия, а ее применение возможно совместно с RFID NFC меткой. Это позволит проследить каждый велосипед до момента утилизации или подключить дополнительные внешние сервисы, например, занести велосипед в базу антиугона, по аналогии с VIN-номером автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе Минпромторга России, степень готовности системы мониторинга для противодействия нелегальному обороту велосипедов и велосипедных рам на основе оценок ЦРПТ можно назвать высокой.
"С учетом результатов эксперимента Правительством Российской Федерации будет приниматься решение о целесообразности включения велосипедов и велосипедных рам в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р", - рассказали в пресс-службе министерства.