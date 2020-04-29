Поезда во время карантина имеют свои атрибуты. В плацкартном вагоне, да и в купейном, обеспечить обычное социальное дистанцирование почти невозможно. Особенно когда состав полностью загружен. Правда, во время пандемии число поездок резко сократилось: почти нет ни командировочных, ни туристов, в путь отправляются только те, кому действительно надо. Все-таки жизнь в самоизоляции намного безопаснее. Но раз ехать необходимо, придется мириться и с неудобствами, и с опасностями. И надеяться на сознательность попутчиков.