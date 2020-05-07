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07.05.2020 16:30
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ объяснил, зачем снял с производства "ГАЗон"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Накануне сообщалось, что Горьковский автозавод снял с производства классическое семейство среднетоннажных грузовиков "ГАЗон". Ушли с историю заднеприводный ГАЗ-3309 и полноприводный ГАЗ-3308 "Садко". Решение принято в связи с полным укомплектованием новой линейки "ГАЗон" Next.

"Группа ГАЗ" прокомментировала "Российской газете" данную новость следующим образом:

Фото: Валерий Карташов / РГ
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"С началом производства автомобилей "Садко" Next с двухрядной кабиной и с удлинённой базой, Горьковский автозавод полностью обновил модельный ряд среднетоннажных грузовых автомобилей. Сегодня компания выпускает линейку современных моделей "ГАЗон" Next и "Садко" Next, заменившую модели грузовиков предыдущего поколения. В связи с этим приём заказов на ГАЗ-3309 и ГАЗ-3308 "Садко" в дилерской сети ГАЗа прекращён. Выпуск этих моделей будет производиться только по ранее заключённым контрактам вплоть до их завершения", - рассказали в пресс-службе "Группы ГАЗ".

Подчеркивается, что предприятие пока по-прежнему будет поставлять ГАЗ-3308 на экспорт, продолжит производство и поставки в сервисно-сбытовую сеть запасных частей и комплектующих для автомобилей ГАЗ-3308 и ГАЗ-3309, а также обеспечит в полном объеме необходимое техническое обслуживание и ремонт выпущенных автомобилей.

Отметим, от моделей предыдущего поколения автомобили семейства Next отличаются не только современными техническими решениями, лучшей управляемостью, высокой степенью безопасности, надёжности и комфорта, но и расширенной функциональностью. Машины обладают увеличенной грузоподъёмностью (до 5 т. для "ГАЗона" Next и до 3 т. для "Садко" Next) и увеличенным количеством пассажирских мест (от 3 до 6, в зависимости от модификации).

Фото: www.vk.com/kamaz_officialgroup
Заниженный грузовик: КамАЗ для кольцевых гонок

Просторная и комфортабельная кабина Next оснащается подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором. Интегральное рулевое управление в сочетании с новой малолистовой передней подвеской придает автомобилю хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге.

Полностью пневматическая тормозная система обеспечивает эффективное торможение с небольшим усилием на педаль тормоза. Мощность российского турбодизеля ЯМЗ-534 увеличена до 149 л.с., крутящий момент до 490 Нм. Усиленная рама из высокопрочной стали и новая карданная передача позволили не только повысить грузоподъёмность, но и увеличить надёжность и прочность всей конструкции.

Напомним, угловатая кабина типа ГАЗ-3307 производилась с 1989 по 2020 год. "ГАЗон" Next серийно выпускается с 2014 года, соответственно новые "ГАЗоны" выпускались бок о бок со старыми 6 лет.

Ранее сообщалось о том, что ГАЗ разрабатывает среднетоннажник "Валдай" Next. Помимо этого, в конце апреля завод начал продажи "Садко" Next с двухрядной кабиной.

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#ГАЗ