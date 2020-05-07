В Заполярье найдены разрушающие нефть организмы

Ученые Мурманской области нашли в Заполярье микроорганизмы, способные разрушать нефть. Об этом сообщили в Кольском научном центре РАН, где в этом направлении ведутся исследования в рамках проекта "Биоремедиация арктического побережья". Проект относится к программе приграничного сотрудничества "Коларктик", в которой участвуют Россия и Скандинавские страны.

Исследователи в лабораторных условиях оценивали, как разрушают нефть различные микроорганизмы в морской воде, прибрежном песке и почве, загрязненных водонефтяной эмульсией, приготовленной из средней, легкой и тяжелой нефти. Эксперимент длился три месяца.

- Суровый климат Крайнего Севера во многом затрудняет процессы восстановления экосистем, поэтому делается ставка на местные виды микроорганизмов, адаптированные к жизни на Севере, - сообщили в Институте проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН. - Оказалось, что водонефтяная эмульсия нетоксична для микроорганизмов, способных окислять углеводороды, и даже в некоторой степени стимулирует их развитие. Лучший результат был получен при биологической очистке прибрежного песка, загрязненного тяжелой нефтью, с помощью грибов рода Penicillium.

Исследование показало, что очистка с помощью микроорганизмов прибрежного песка, загрязненного водонефтяной эмульсией, позволила ускорить процесс деградации нефтяных углеводородов на семь-десять процентов. Кроме того, ученые выяснили, что различные штаммы "противонефтяных" микроорганизмов не оказывают угнетающего действия друг на друга. Это означает, что для борьбы с нефтяным загрязнением их можно использовать совместно.

На следующем этапе работ ученые намерены использовать вместе с биопрепаратами минеральные и органические сорбенты

Исследования продолжаются. На следующем этапе работ ученые намерены использовать вместе с биопрепаратами минеральные и органические сорбенты, чтобы повысить эффективность очистки природной среды от нефти. Кстати, подобные эксперименты уже проводились раньше и увенчались успехом. Например, был разработан сорбент, который способен обрастать микрофлорой, разрушающей нефтепродукты. В качестве источника этой микрофлоры использовался активный ил станций биохимической очистки городских сточных вод. Благодаря такому сорбенту ученым удалось вдвое ускорить процессы разрушения наиболее ядовитых летучих фракций нефти. Разработку испытывали на нефтебазе поселка Лиинахамари. Исследования показали, что с помощью разработанного сорбента очистка почвы от нефтезагрязнений уже через два месяца достигает 65-70 процентов.

Эти работы имеют огромную важность, которая будет возрастать по мере освоения Арктики, убежден академик РАН Михаил Флинт.

- Мало кто помнит, что в 1991 году, во время войны в Персидском заливе, произошла самая крупная катастрофа с разливом нефти, - отмечает ученый. - А не помнят потому, что от нее осталось мало последствий: в тех широтах теплый климат, ускоряющий все процессы, в том числе разложения нефти. Все быстро перерабатывается, утилизируется естественным образом. В Арктике все иначе. В 1989 году у берегов Аляски произошла катастрофа танкера Exxon Valdez. Разлив был в целом, я бы сказал, ниже среднего. Но и сейчас в тех местах можно увидеть остатки разлитой тридцать лет назад нефти.