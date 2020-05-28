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28.05.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы

Текст: Георгий Панин
Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Семьи с детьми получат материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года было от 3 до 16 лет. Выплата - единовременная, то есть дается один раз.

На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление на портале Госуслуг можно до 1 октября 2020 года. И что очень важно: она "не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки", - сообщает сайт Пенсионного фонда России.

Соцвыплаты не заберут за долги

С 1 июня все социальные выплаты, которые предназначаются для поддержки граждан России в трудной ситуации, будут защищены от ареста судебными приставами. Об этом говорится в Федеральном законе от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве".

Фото: iStock
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По закону, такие выплаты и сейчас нельзя изымать у должников. Но это все же случалось, поскольку приставы не могли выделить соцвыплаты в общем потоке поступлений на счета граждан.

Но с 1 июня все выплаты социального характера будут обозначены в банковской системе. Теперь, кто перечисляет гражданам деньги, на которые не может быть обращено взыскание долга, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код такого вида дохода.

Как писала "РГ", речь идет о денежных выплатах по случаю потери кормильца, для поддержки семей с детьми, в случае утраты здоровья, увечья от контузии при исполнении служебных обязанностей. А также - материнский капитал.

С июня к ним добавятся выплаты пострадавшим во время чрезвычайной ситуации, единовременная материальная помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, единовременное пособие родственникам граждан, погибших в результате ЧС. А также выплаты самим пострадавшим в ЧС, когда здоровью причинен вред различной степени тяжести.

Банковский "роуминг" отменят

С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым не будет взиматься комиссия. Об этом говорится в Федеральном законе от 16 декабря 2019 г. N 434-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

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Как уже писала "РГ", нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке РФ. Также будет способствовать популяризации безналичных платежей.

Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Они составляет обычно 1-1,5 процента от переводимой суммы.

ЦБ ограничил комиссии для медуслуг

С 1 июня при оплате медицинских услуг до одного процента ограничена максимальная комиссия по эквайрингу (взимается при безналичных расчетах за товары и услуги пластиковыми картами).

Это сделано, чтобы снизить издержки для медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19. Послабление распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей. Ограничение комиссии будет действовать по 30 сентября 2020 года.

До этого эквайринговые комиссии были ограничены для онлайн-заказов продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса.

Пособия по безработице могут пересчитать

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать сведения в нескольких ведомствах. Например, о том, есть ли дети и сколько их у того, кто просит поставить его на учет как безработного и назначить пособие, запрос пойдет в Единый госреестр записей актов гражданского состояния.

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За сведениями о регистрации гражданина обратятся в Министерство внутренних дел РФ. Все необходимые данные об индивидуальном предпринимателе, его налоговой истории будут проверять с помощью Федеральной налоговой службы.

И уже на основании всех этих данных будет оформляться статус безработного. Ведомства, куда направляют запросы, должны ответить на них не позднее, чем через пять рабочих дней. Все это будет проходить в онлайн пространстве.

Если между полученной информацией и сведениями, указанными гражданами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, возможен перерасчет даже ранее назначенного пособия.

В России станет проще купить хорошее вино

С 26 июня начнет действовать закон, который защитит россиян от некачественного алкоголя. Речь идет о Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

Как уже писала "Российская газета", будет установлен контроль процессов производства "от лозы до бутылки". В документе прописано, что такое контрафактная, недоброкачественная и фальсифицированная продукция.

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Законом установлены требования к маркировке продукции и правилам розничной продажи. На этикетке обязательно должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая.

Также появится специальный термин - "вино России". Если эту надпись вы увидите на бутылке, то вино на 100 процентов произведено из российского винограда. Если в напитке крепостью не более 22 градусов содержатся еще и другие ингредиенты, то это уже винный напиток. На этикетке будет стоять надпись: "Не является вином". И для него отведут отдельные полки в магазинах. Все новации касается вина, произведенного до 26 июня 2020 года.

Закон также защитит земли, где выращивается виноград. Их нельзя будет использовать на другие цели.

ФНС может возобновить взыскание долгов с бизнеса

С 1 июня Федеральная налоговая служба начнет снова взыскивать долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если, конечно, до этого времени не будет продлен мораторий на такие действия.

Пока же, в Письме от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53@ "О продлении приостановления применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер", подписанным главой ФНС Даниилом Егоровым, стоит дата завершения моратория - до 31 мая включительно.

Он был введен для поддержки бизнеса во время коронавирусной пандемии, из-за которой были введены ограничительные меры. И большинство предприятий не работали. Не попали под мораторий лишь случаи, когда временная льгота могла повлечь за собой сокрытие активов или иные действия, препятствующие взысканию.

Истекает время льгот для иностранцев

С 16 июня ряд послаблений для иностранных граждан, которые были сделаны в связи с распространением коронавируса, будут отменены. Об этом говорится в Указе Президента РФ от 18.04.2020 N 274.

Напомним, что с 15 марта иностранцы, у которых заканчивается действие документов, могли остаться в России. Это касается виз, вида на жительство. Также можно было не продлевать разрешение на работу и патенты. Ели действие послаблений не будет продлено, то их действие закончится после 15 июня.

Тем временем

С 17 июня получить гражданство Российской Федерации иностранцам можно будет в упрощенном порядке. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 марта 2020 г. N 63-ФЗ. Срок принятия решений по заявлениям сократится с шести до трех месяцев.

Но, как уже ранее писала "Российская газета", эти изменения относятся только к иностранцам, которые подадут заявление на территории РФ.

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