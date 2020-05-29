"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров

Крупнейший авиаперевозчик России вводит новые требования для пассажиров. Зайти на борт самолета теперь можно будет только в маске и перчатках. Правила перевозок "Аэрофлот" изменил в соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора.

"Менять маски и перчатки следует каждые три часа. При отсутствии средств индивидуальной защиты у пассажира, они будут предоставлены ему бортпроводниками", - со ссылкой на пресс-службу авиакомпании пишет РИА Новости.

Ограничения также коснутся и свободного перемещения по салону во время полета. Перед посадкой у всех пассажиров рейса проверят температуру тела. Все, у кого она будет выше 37 градусов, не смогут попасть в салон воздушного судна.