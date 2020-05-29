Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году. Федеральной налоговой службе на эту меру поддержки предоставлено 1,6 миллиарда рублей.

Эксперимент по уплате налога начался в прошлом году. Специальный режим позволяет вести деятельность без отчетности и посещений налоговых органов. Достаточно лишь зарегистрироваться в мобильном приложении "Мой налог". Пользоваться таким режимом могут лица, не имеющие работодателей и наемных работников, самостоятельно создающие продукт или предоставляющие услугу и ежегодно получающие доход от своей деятельности не более 2,4 миллиона рублей в год. При этом ставка налога составляет 4 процента, если налогоплательщик работает с физическими лицами, и 6 процентов - если с юридическими.

Помочь самозанятым гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции распорядился президент Владимир Путин. Она будет оказана автоматически - без заявлений в налоговую службу и подтверждающих документов. Деньги поступят на банковскую карту, указанную в приложении "Мой налог".