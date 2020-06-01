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Умерла актриса из "Гардемаринов" Ярослава Турылёва

Новости
    01.06.2020, 16:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса, легендарная артистка и режиссер дубляжа Ярослава Турылёва скончалась рано утром 30 мая в Москве на 88-м году жизни.

Информация об этом появилась в Facebook.

Турылёва родилась 2 сентября 1932 года в Москве. Ее отец - Георгий Громов, основатель и главный редактор "Союздетфильма" (ныне - Киностудия имени Максима Горького).

Отца Ярослава потеряла рано, поэтому с детства была вынуждена работать - на "Мосфильме" дублировала детские роли. Поступила в Щукинское училище, в 1960 году его окончила.

Сниматься начала в 1961-м - "Своя голова на плечах", "Рассказы о юности", "Есть такой остров", "Сестрички Либерти", эпизодические роли в серии о гардемаринах.

Тем не менее театральная и кинокарьера актрисы особо не сложилась, и она профессионально стала заниматься дубляжом. Работала более чем над пятью сотнями фильмов и анимационных лет как артистка и режиссер дубляжа.

Среди них - новый "Человек-невидимка" с Мосс, "1917", "Кошки", "Аббатство Даунтон", новая "Семейка Аддамс", "Хоббс и Шоу" и "Форсажи", "Мир Юрского периода", "Джейсон Борн" и линейка о Бонде, "Варкрафт", "Шрек", "Список Шиндлера" и так далее, так далее.

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