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Рубрика: Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цена эталонного сорта нефти Brent преодолела отметку 40 долларов за баррель впервые с 6 марта этого года, когда в Вене состоялись неудачные переговоры министерского комитета ОПЕК+, которые привели к развалу первой сделки о сокращении добычи. Вслед за этим последовал обвал нефтяных котировок до 20 долларов за баррель, из-за рекордного сокращения спроса, на фоне карантинных ограничений в мире в результате пандемии коронавируса, и нерегулируемого наращивания добычи нефти в странах Ближнего Востока.

Фото: ALEXANDER KLEIN / AFP
Будущее сделки ОПЕК+ опять зависит от решения России

Цены на нефть перешли к росту лишь в мае, когда начала действовать новая сделка ОПЕК+, и постепенно стал восстанавливаться спрос на сырье. Сейчас котировки барреля поддерживаются надеждами на благополучный исход ближайшей встречи министров стран участников ОПЕК+, которая запланирована на 9-10 июня, но может пройти раньше - 4 июня, если все участники согласятся на перенос даты заседания. На нем, как ожидается, будет принято решение о продлении текущего уровня сокращения производства нефти всеми участниками сделки в 9,7 миллиона баррелей в сутки на срок от 3 до 6 месяцев.

Основным негативным фактором, способным развернуть котировки "черного золота" к снижению, считается опасность второй волны эпидемии коронавируса, которая может привести к возобновлению жестких карантинных ограничений. Также существуют геополитические риски, связанные с новым витком противостояния двух крупнейших потребителей нефти в мире - США и Китая.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Пандемия коронавируса COVID-19

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