В мае на страницу "СОЮЗа" зашли 405 194 уникальных посетителя, а общее число просмотров составило 439 831.

Топ-10 мая

1-е место. "Бес спроса". От чего белорусы и россияне готовы отказаться. Ю. Васильева, А. Нестеров. 27 012 просмотров.

2-е место. "Дуем в вуз!" "СОЮЗ" выяснил особенности приемной кампании в вузы. О. Валерьева, Ю. Васильева, Н. Декола. 25 861 просмотр.

3-е место. Вопрос читателям: каким был ваш школьный выпускной? 25 573 просмотра.

4-е место. "Живущие в Сети". Что надо знать родителям об угрозах детям в Сети. Е. Пряхина. 22 551 просмотр.

5-е место. "Под грифом "Секретно". Как, не выходя из дома, побывать в Брестской крепости. Е. Пряхина. 18 902 просмотра.

6-е место. Как белорусу в России оформить полис ОМС. Ю. Васильева. 17 994 просмотра.

7-е место. "Слово офицера". О чем мечтает народный артист СССР Василий Лановой. Т. Хорошилова. 17 410 просмотров.

8-е место. Никогда в ХХI веке к фигуристам не относились с таким обожанием. Н. Долгополов. 15 655 просмотров.

9-е место. Как получить деньги за билеты на отмененный авиарейс. Л. Хлыстун. 13 387 просмотров.

10-е место. Михаил Гусман - "СОЮЗу": Я по деду - белорус. С. Альперина. 9820 просмотров.

Как оказалось, читателей больше всего волнует, как изменится наша жизнь после пандемии. К примеру, на чем мы теперь будем экономить. Или как наши дети будут в этом году поступать в вузы. Как всегда, в топе материалы прикладного значения: как белорусу получить полис ОМС в России, как россиянину вернуть деньги за авиабилет в Минске... В этом месяце "СОЮЗ" познакомил читателей с создателями полезного ресурса IBKIDS в "Инстаграме" - их страничка содержит реальные истории и полезные советы, касающиеся безопасной жизни наших детей в Сети. Майские номера оказались богаты и на собеседников: в топе - интервью с актером Василием Лановым и мэтром российской журналистики Михаилом Гусманом.