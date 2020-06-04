Новости

Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео 23:21
Парламент Испании в шестой раз продлил режим изоляции 23:14
В Чечне создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана 23:13
Ученые описали рацион одного из крупнейших динозавров мелового периода 23:03
Отца и сына Арашуковых снова оставили под арестом 22:54
Врачи описали повреждения сердца из-за влияния COVID-19 22:48
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера 22:42
Белый дом запретил китайским перевозчикам с 16 июня полеты в США 22:35
Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова 22:31
График отключения горячей воды в Подмосковье показали на онлайн-карте 21:53
В Чечне более 187 тысяч человек остались без света 21:45
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков 21:40
Румынский сапожник сшил длинноносые ботинки для социального дистанцирования 21:26
Суд не стал арестовывать отца убитой в Крыму девочки 21:19
Всем недропользователям разрешат добывать попутные полезные ископаемые 21:09
Врач получил авто за 999 часов, проведенных с пациентами с COVID-19 20:59
Трамп отреагировал на убийство темнокожего полицейского в отставке 20:58
Переславского экс-депутата осудили за убийство 20:58
Попадания нефти в Карское море после аварии на ТЭЦ не зафиксировано 20:39
В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка 20:27
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки 20:11
Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши 20:04
Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей 19:51
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 19:44
CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии 19:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 22:15
Рубрика: Экономика

Тариф платежом зелен

Рынок микрогенерации ждет регулирования
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 120(8174)
С момента принятия закона о микрогенерации прошло почти полгода. Его положения урегулировали многие спорные вопросы взаимодействия участников рынка. Однако увеличения количества ввода самих объектов генерации пока не случилось. Интерес инвесторов ослабили как значительное снижение цен на традиционные энергоносители, так и отсутствие необходимых нормативно-правовых актов. Их только предстоит принять.
Установить солнечные панели на частный дом - довольно дорогое удовольствие. Фото: Photoxpress Установить солнечные панели на частный дом - довольно дорогое удовольствие. Фото: Photoxpress
Установить солнечные панели на частный дом - довольно дорогое удовольствие. Фото: Photoxpress

Согласно ФЗ потребители, установившие объект микрогенерации мощностью не более 15 кВт, могут подключаться к общим сетям и продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям излишки электроэнергии. Гарантирующие поставщики, в свою очередь, обязаны такие излишки покупать по средневзвешенной цене оптового рынка. Параллельно в конце прошлого года были приняты изменения в налоговое законодательство, освобождающие такие операции от НДФЛ.

Как сообщил замминистра энергетики Юрий Маневич, сейчас ведомство совместно с "Россетями" и другими заинтересованными сторонами рассматривает дополнительные правовые, организационные и технические меры для нивелирования рисков нарушения надежности и безопасности электроснабжения потребителей. В свою очередь министерство уже внесло в правительство проект нормативного акта, определяющего особенности договорных отношений владельцев объектов микрогенерации с сетевыми компаниями.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Регионы ищут точки роста в "зеленой" энергетике и не только

В проработке находятся проекты о технических требованиях при взаимодействии с сетевыми компаниями и о заключении договоров с гарантирующими поставщиками. "Надеемся, что до конца 2020 года они будут приняты", - уточнил чиновник. После утверждения в нормативных актах способов взаимодействия собственников объектов микрогенерации с гарантирующими поставщиками и механизма расчета цены на электрическую энергию, произведенную на таких объектах, можно будет более оптимистично говорить о перспективах развития данного сектора энергетики в нашей стране.

"В российских условиях микрогенерация может и должна развиваться. Особенно если говорить не только о ВИЭ, а вспомнить о возможности генерации электроэнергии, например, на сжиженном природном газе", - считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. По его словам, о том, что у микрогенерации есть существенный потенциал развития, можно говорить уверенно на фоне принятых решений о поддержке и развитии индивидуального жилищного строительства, особенно на территориях Дальнего Востока, других изолированных территориях и там, где климатические условия способствуют эффективному функционированию собственной генерации на возобновляемых источниках.

Главные факторы для потребителей - это стоимость и надежность энергоснабжения

Развитие микрогенерации, как и любой другой отрасли, зависит от экономической целесообразности - насколько выгодно вкладывать в такие проекты свои средства. Главные факторы для потребителей - это стоимость и надежность энергоснабжения. Но сейчас обладатель солнечной панели или ветрогенератора при стоимости электроэнергии из сети около 5-7 рублей за 1 кВт/час продает ее излишки гарантирующему поставщику по 1,5-2 рубля. Это отличается от общемировой практики, где, например, при введении "зеленого" тарифа на продажу электроэнергии от ВИЭ, приобретение электроэнергии от микрогенерации происходит по более высокому тарифу, чем у сетевиков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Ставрополье солнце и ветер станут основой развития энергетики

Для того чтобы решить эту проблему, Российская ассоциация ветроиндустрии при поддержке российского центра компетенций по альтернативной и возобновляемой энергетике "Альтрэн" сформировала целый ряд предложений. В их числе - введение региональных "зеленых" тарифов или предоставление субсидии для покупки микрогенерации на базе ВИЭ. Такое субсидирование также позволит поддержать и отечественных производителей оборудования.

По мнению директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева, отсутствие в стране собственного производства оборудования будет означать полное технологическое отставание и дефицит научных и инженерных компетенций. По его словам, в стране уже начали работать консорциумы ответственных инвесторов и, несмотря на все сложности, им удалось решить задачу локализации производства. "В активно обсуждаемой сейчас новой программе поддержки ВИЭ планируется существенный пересмотр ряда параметров, в том числе требований по локализации и экспорту, благодаря чему ее эффективность значительно возрастет", - уверен эксперт.

Принципиальным вопросом для привлечения инвестиций в отрасль остается емкость российского рынка. Так, объем годовых вводов новых мощностей на 600-700 МВт позволит повышать эффективность текущих производств и наращивать экспорт. Однако этого все же недостаточно, чтобы говорить о больших инвестициях в технологическое развитие и заметной роли на мировом рынке. Для этого плановые показатели должны превышать 2000 МВт в год.

В поселках Кузбасса заработают автономные солнечные электростанции

Одним из ожидаемых позитивных сторон развития микрогенерации является то, что это поможет сократить перекрестное субсидирование. "Население в России покупает электроэнергию по субсидируемым тарифам, а не по конкурентным ценам, в результате чего мы получаем большой объем перекрестки. Поэтому, если часть населения будет полностью или хотя бы частично обеспечивать себя электроэнергией посредством микрогенерации, то объем перекрестного субсидирования и нагрузка на других потребителей снизятся", - пояснил зампредседателя правления Ассоциации "НП Совет рынка" Олег Баркин. Сейчас у ассоциации нет статистики по объему микрогенерации в стране, хотя очевидно, что некоторые потребители уже ее используют. Как сложится дальнейшая динамика развития этого сегмента, будет зависеть от скорости принятия и наполнения базы всех необходимых нормативно-правовых актов, которые и определят конкретные технические и экономические условия для участников рынка и желания инвесторов вкладывать капитал в проекты микрогенерации.

Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии