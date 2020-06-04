С момента принятия закона о микрогенерации прошло почти полгода. Его положения урегулировали многие спорные вопросы взаимодействия участников рынка. Однако увеличения количества ввода самих объектов генерации пока не случилось. Интерес инвесторов ослабили как значительное снижение цен на традиционные энергоносители, так и отсутствие необходимых нормативно-правовых актов. Их только предстоит принять.

Согласно ФЗ потребители, установившие объект микрогенерации мощностью не более 15 кВт, могут подключаться к общим сетям и продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям излишки электроэнергии. Гарантирующие поставщики, в свою очередь, обязаны такие излишки покупать по средневзвешенной цене оптового рынка. Параллельно в конце прошлого года были приняты изменения в налоговое законодательство, освобождающие такие операции от НДФЛ.

Как сообщил замминистра энергетики Юрий Маневич, сейчас ведомство совместно с "Россетями" и другими заинтересованными сторонами рассматривает дополнительные правовые, организационные и технические меры для нивелирования рисков нарушения надежности и безопасности электроснабжения потребителей. В свою очередь министерство уже внесло в правительство проект нормативного акта, определяющего особенности договорных отношений владельцев объектов микрогенерации с сетевыми компаниями.

В проработке находятся проекты о технических требованиях при взаимодействии с сетевыми компаниями и о заключении договоров с гарантирующими поставщиками. "Надеемся, что до конца 2020 года они будут приняты", - уточнил чиновник. После утверждения в нормативных актах способов взаимодействия собственников объектов микрогенерации с гарантирующими поставщиками и механизма расчета цены на электрическую энергию, произведенную на таких объектах, можно будет более оптимистично говорить о перспективах развития данного сектора энергетики в нашей стране.

"В российских условиях микрогенерация может и должна развиваться. Особенно если говорить не только о ВИЭ, а вспомнить о возможности генерации электроэнергии, например, на сжиженном природном газе", - считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. По его словам, о том, что у микрогенерации есть существенный потенциал развития, можно говорить уверенно на фоне принятых решений о поддержке и развитии индивидуального жилищного строительства, особенно на территориях Дальнего Востока, других изолированных территориях и там, где климатические условия способствуют эффективному функционированию собственной генерации на возобновляемых источниках.

Главные факторы для потребителей - это стоимость и надежность энергоснабжения

Развитие микрогенерации, как и любой другой отрасли, зависит от экономической целесообразности - насколько выгодно вкладывать в такие проекты свои средства. Главные факторы для потребителей - это стоимость и надежность энергоснабжения. Но сейчас обладатель солнечной панели или ветрогенератора при стоимости электроэнергии из сети около 5-7 рублей за 1 кВт/час продает ее излишки гарантирующему поставщику по 1,5-2 рубля. Это отличается от общемировой практики, где, например, при введении "зеленого" тарифа на продажу электроэнергии от ВИЭ, приобретение электроэнергии от микрогенерации происходит по более высокому тарифу, чем у сетевиков.

Для того чтобы решить эту проблему, Российская ассоциация ветроиндустрии при поддержке российского центра компетенций по альтернативной и возобновляемой энергетике "Альтрэн" сформировала целый ряд предложений. В их числе - введение региональных "зеленых" тарифов или предоставление субсидии для покупки микрогенерации на базе ВИЭ. Такое субсидирование также позволит поддержать и отечественных производителей оборудования.

По мнению директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева, отсутствие в стране собственного производства оборудования будет означать полное технологическое отставание и дефицит научных и инженерных компетенций. По его словам, в стране уже начали работать консорциумы ответственных инвесторов и, несмотря на все сложности, им удалось решить задачу локализации производства. "В активно обсуждаемой сейчас новой программе поддержки ВИЭ планируется существенный пересмотр ряда параметров, в том числе требований по локализации и экспорту, благодаря чему ее эффективность значительно возрастет", - уверен эксперт.

Принципиальным вопросом для привлечения инвестиций в отрасль остается емкость российского рынка. Так, объем годовых вводов новых мощностей на 600-700 МВт позволит повышать эффективность текущих производств и наращивать экспорт. Однако этого все же недостаточно, чтобы говорить о больших инвестициях в технологическое развитие и заметной роли на мировом рынке. Для этого плановые показатели должны превышать 2000 МВт в год.

Одним из ожидаемых позитивных сторон развития микрогенерации является то, что это поможет сократить перекрестное субсидирование. "Население в России покупает электроэнергию по субсидируемым тарифам, а не по конкурентным ценам, в результате чего мы получаем большой объем перекрестки. Поэтому, если часть населения будет полностью или хотя бы частично обеспечивать себя электроэнергией посредством микрогенерации, то объем перекрестного субсидирования и нагрузка на других потребителей снизятся", - пояснил зампредседателя правления Ассоциации "НП Совет рынка" Олег Баркин. Сейчас у ассоциации нет статистики по объему микрогенерации в стране, хотя очевидно, что некоторые потребители уже ее используют. Как сложится дальнейшая динамика развития этого сегмента, будет зависеть от скорости принятия и наполнения базы всех необходимых нормативно-правовых актов, которые и определят конкретные технические и экономические условия для участников рынка и желания инвесторов вкладывать капитал в проекты микрогенерации.