Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца года переедет в Петербург. Как это отразится на развитии судостроительного кластера? Готова ли Северная столица "прописать" у себя крупнейшую российскую компанию? Как изменятся алгоритмы работы судостроителей?

Об этом и о том, стоит ли во время кризиса развивать "фантастические" направления в работе, корреспондент "РГ" поговорил с председателем совета директоров акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" Георгием Полтавченко.

Георгий Сергеевич, ОСК все-таки переезжает в Петербург. О логичности и целесообразности этого решения много говорили в последнее время, дело за малым - претворить его в жизнь. Где и как разместится корпорация в городе? Сколько времени займет переезд?

Георгий Полтавченко: Объединенная судостроительная корпорация с момента своего создания - налоговый резидент Санкт-Петербурга, и ее официальный адрес прописки в данный момент на улице Марата. Но это лишь прописка, а центральный офис находился в Москве. Решение о переезде руководящего и менеджерского аппарата корпорации в город на Неве принято президентом России Владимиром Путиным. Как известно, решения Верховного главнокомандующего не обсуждаются, а выполняются. Так что можем уверенно говорить о том, что переезд начался. Этот процесс, безусловно, займет определенное время. Пандемия коронавируса несколько смешала наши дорожные карты по графику перемещения корпорации в 2020 году, но сейчас постепенно ситуация в стране начинает налаживаться, и процесс будем максимально активизировать.

Поэтапный переезд сотрудников из столицы должен начаться уже этим летом. В данный момент есть четкое понимание, кто будет переезжать в город на Неве в первых рядах. В корпорации была проведена серьезная кадровая работа, и по ее результатам определился круг тех работников, кто безусловно готов к переезду и не боится поменять Москву на Санкт-Петербург.

Предваряя ваш возможный вопрос, сразу скажу, что к переезду готовы отнюдь не все. И определенное число вакансий в результате перевода офиса у нас появится, так как в основном семейные специалисты не готовы менять место своей работы на другой город. Кадровый процесс идет аккуратно, и корпорация работает с каждым специалистом индивидуально. Терять грамотные кадры нельзя, искать новые тоже необходимо. Но уверен, что те вакансии, которые могут образоваться, мы, безусловно, сможем заполнить петербургскими специалистами. В Петербурге много грамотных специалистов, людей с высшим техническим и менеджерским образованием, много тех, кто всю свою жизнь занимается вопросами флота и имеет профильное образование.

Насколько изменятся в связи с переездом алгоритмы работы ОСК?

Георгий Полтавченко: В Москве останется в итоге небольшой офис, где будут работать специалисты в области выставочной деятельности, рекламы, общественных связей и те, кто работает с заказчиками Москвы и центральной части России. Это подразделения, которым целесообразнее находиться в столице. В Петербург же переезжают основные департаменты корпорации: военного кораблестроения, технического развития, IT, материального обеспечения и кадровый департамент.

Вполне вероятно, стоит подумать и о том, что московский офис теоретически можно будет и еще несколько ужать. И основанием для такого предположения стала, как ни удивительно, эпидемия коронавируса. Тот опыт, который мы сегодня пережили, убедительно доказал, что многие вопросы можно спокойно решать в дистанционном формате, посредством онлайн-совещаний и телемостов.

Корпорация планирует разместиться по двум адресам. В переулке Антоненко расположится руководящий центр корпорации. Там будут кабинеты высшего менеджмента. Также планируется снять большое помещение для департаментов. В данный момент рассматриваются офисные площади на Васильевском острове.

Петербург и ОСК - это как шпиль Адмиралтейства и кораблик на нем. Одно без другого не будет единым целым

Готов ли Петербург к переезду ОСК? И чувствуете ли вы заинтересованность и деятельную поддержку Смольного?

Георгий Полтавченко: Знаете, Петербург и ОСК - это как шпиль Адмиралтейства и кораблик на нем. Одно без другого не будет единым целым. И поэтому решение президента о переезде корпорации в город на Неве - абсолютно логичное. Сначала в город был переведено Главное командование Военно-Морского Флота - туда, где оно и располагалось исторически. Затем именно с Петербурга была возобновлена традиция Главного военно-морского парада на ежегодный День флота.

Теперь переезд корпорации. Все это одна логическая цепочка, которая делает город на Неве главным центром военного и гражданского судостроения. ОСК будет комфортно и максимально удобно осуществлять коммуникацию с военными заказчиками, поскольку главный штаб флота и все, кто работает с гособоронзаказом, находятся именно в Петербурге.

Без поддержки правительства города было бы сложно оперативно начать процесс передислокации из Москвы. Я буквально с первых дней, как сменил место работы, начал общаться с Александром Дмитриевичем Бегловым, и он дал все необходимые поручения по подбору для корпорации хорошего офисного здания в центре Петербурга. В итоге остановились на переулке Антоненко.

Договор аренды с городом уже подписан, и это финансово выгодный договор, как для города, так и для корпорации. Уверен, что в процессе переезда могут возникнуть и другие рабочие вопросы, и когда может понадобиться помощь правительства Петербурга, не сомневаюсь, что город будет рядом. Для Петербурга переезд штаб-квартир крупных компаний - это всегда налоговые поступления, кадровый ресурс и, конечно же, повышение статуса и престижа второго города страны. Так что и ОСК, безусловно, внесет свою лепту в продвижение и развитие городской экономики и престижа Северной столицы как инженерного и интеллектуального центра России.

Как предприятия корпорации переживают ситуацию с пандемией? Не сказались ли нерабочие дни на выполнении обязательств перед заказчиками, в том числе по экспортным заказам и, самое главное, на выполнении гособоронзаказа?

Георгий Полтавченко: На деятельности предприятий пандемия, безусловно, отразилась, но далеко не так губительно, как может показаться.

Центральный офис корпорации согласно рекомендациям перевел в начале эпидемии часть сотрудников на удаленную работу. Что же касается верфей и проектных бюро, то не работали они только первую неделю, которая была объявлена в стране выходной с сохранением заработной платы. За это время в ОСК был сформирован постоянно действующий штаб по предупреждению распространения коронавируса. И этот штаб стал центром принятия всех управленческих решений по предприятиям. В итоге часть сотрудников были оставлены на удаленном доступе, а верфи, заводы и проектно-конструкторские бюро постепенно стали включаться в работу.

Была выработана технологическая схема, по которой каждое предприятие отчитывалось в штаб о подготовке и соблюдении санитарных норм в условиях эпидемии. Ежедневно в штаб поступали и продолжают поступать сведения о наличии на предприятиях средств индивидуальной защиты работников. На рабочих местах также соблюдаются все меры безопасности, которые предписывают нам санитарные службы страны.

Хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность президенту корпорации Алексею Львовичу Рахманову и всем сотрудникам, кто в ежедневном режиме осуществляет координацию работы антикоронавирусного штаба, за ударный труд в сложных условиях эпидемии. Благодаря их работе удалось минимизировать последствия для графика выполнения заказов по текущим проектам, которые должны сдаваться, - по части как военного, так и гражданского судостроения. В итоге по некоторым проектам будут небольшие задержки, но сугубо в рамках одной-двух недель или до месяца, но не более. И то задержки эти подчас связаны не с работой верфей, а, скорее, с вопросами работы смежников и поставщиков. Определенный разрыв логистических цепочек в начальном периоде эпидемии, безусловно, был. Но сейчас он постепенно минимизируется, и в итоге все возможные отставания от графиков должны быть устранены.

На недавнем заседании бюро правления Союза машиностроителей России были рассмотрены предложения ОСК по мерам поддержки отрасли, пострадавшей от последствий пандемии. Без каких основных мер, по вашему мнению, точно не обойтись?

Георгий Полтавченко: Ситуация в отрасли находится в динамике. Каждый день приносит какие-то новости и изменения. В первую очередь мы понимаем, что один из главных вопросов - это стабильность работы предприятий в нынешних экономических условиях. Безусловно, необходимо поддерживать финансовую устойчивость верфей и заводов.

Применительно к деятельности ОСК, как, впрочем, и других крупных госкорпораций, работающих с оборонным заказом, это необходимость сохранения существующих и утвержденных объемов гособоронзаказа. Поскольку в данный момент обеспечить стабильный финансовый поток и оборотные средства для поддержания и подпитки предприятий можно именно через государственные контракты.

Также важен и вопрос доступности денежных средств. По предложению ОСК на заседании правления Союза машиностроителей России обсуждался и вопрос ключевой процентной ставки Центрального банка России. Если ключевая ставка в обозримой перспективе будет снижена на один-полтора процента, это позволит предприятиям направить ресурсы на решение текущих неотложных вопросов производства.

Кстати, о гособоронзаказе. Хотел бы отметить, что в 2019 году впервые в истории ОСК была выполнена сдаточная программа по ГОЗ.

Гособоронзаказ - это важнейший приоритет в работе корпорации. Цифры говорят здесь сами за себя: если в период с 2008 по 2013 год ОСК построила 11 и отремонтировала семь кораблей, то с 2014 по 2018 год построен 31 корабль и проведен ремонт двадцати трех. В этом году, несмотря на эпидемию, будем стремиться также уложиться в графики и сроки. Это будет несколько сложнее, но уверен, что внутренние резервы у корпорации для этого имеются.

Каким вы видите перспективное развитие корпорации на ближайшие 5-7-10 лет? На что следует сделать акцент, какие направления в судостроении будут востребованы в ближайшие годы?

Георгий Полтавченко: Это достаточно объемный вопрос. Но попробую тезисно обозначить основные приоритеты. Я уже говорил про гособоронзаказ. Все-таки военное кораблестроение - это конек корпорации. Но, несмотря на это, в ближайшее время главным постепенно станет и развитие гражданской составляющей кораблестроения.

Дело в том, что военный флот постепенно насыщается новыми кораблями и подводными лодками, и в итоге наступит время, когда все потребности флота на ближайшие годы будут решены. Это перспектива десятилетия. А чем занимать освобождающиеся мощности верфей и конструкторских бюро? Поэтому вопрос конверсии и перехода на приоритетную работу с гражданскими заказами - это безусловное будущее корпорации. Последние несколько лет корпорация активно формирует портфель таких заказов. Так что конверсия и перевод предприятий на выпуск судов для коммерческого и туристического флотов - это задача ближайших лет. Кстати, в период с 2008 по 2013 год корпорация сдала заказчикам 45 гражданских судов. А в 2014-2018 годах выполнены уже 66 заказов. В настоящее время в постройке находятся 73 гражданских судна.

Предприятия корпорации уже сейчас активно внедряют новые современные методы производства, обучают персонал новым компетенциям. ОСК ударно работает в этом направлении, стимулируя обучение персонала и работников предприятий, а также переподготовку управленческих, инженерных и рабочих кадров. Вопросы инноваций и венчурных инвестиций - это также актуальная повестка наших ближайших лет. Кстати, не сомневаюсь, что с переездом в Петербург эти направления получат новый мощный импульс, поскольку именно в Петербурге работают молодые инженеры, у них есть привлекательные предложения и интересные стартапы, а у ОСК, в свою очередь, есть определенные финансовые возможности поддерживать такие идеи и воплощать их в проекты.

Хотел бы обратить внимание и на такие особо важные направления, по которым корпорация уже работает или приложит свои компетенции в самом ближайшем будущем. К примеру, развитие Арктики, это очень серьезный вопрос. Мы уже сейчас строим самые современные ледоколы и суда ледового класса - как военные, так и гражданские. Не менее масштабная задача - это рыболовный флот России. Его создание практически с нуля после распада Советского Союза - это серьезный проект, поддержанный на уровне президента и правительства, и он уже активно реализуется.

Мы сейчас строим и проектируем большое количество рыболовецких траулеров, рыбообрабатывающих и морозильных судов. Мощный рыболовный флот - это одна из основ продовольственной безопасности России, и его создание - важнейший приоритет ближайших 10-15 лет.

Хотел бы еще отметить и такое фантастическое, казалось бы, направление, как исследование аквакосмоса. То есть погружение в глубины Мирового океана и поиск новых ресурсов, глубокие научные исследования того, что скрыто от нас под толщей воды.

Для Петербурга переезд штаб-квартир крупных компаний - это всегда налоговые поступления, кадровый ресурс и, конечно же, повышение статуса и престижа второго города страны

Аквакосмос? Необычный термин. И красивый...

Георгий Полтавченко: Согласен. Океан как космос, до которого мы можем дотянуться. Этот термин используют ученые-океанографы, а вот в судостроении пока нет такого специального направления. Но связанные с ним компетенции уже сейчас есть у корпорации, и мы их, безусловно, будем совершенствовать.

Уверен, что будущее - за развитием подводных спускаемых аппаратов для максимально подробного изучения морских глубин. У нас множество проектных бюро крайне успешно работают по подводной тематике в рамках военных заказов, но их обширные наработки можно оперативно применить и в научном исследовании Мирового океана. Вот, кстати, совсем недавно, 9 мая этого года, разработанный ЦКБ "Рубин" автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" впервые совершил погружение на дно Марианской впадины. В честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне аппарат установил на дне впадины юбилейный вымпел. Глубина погружения аппарата составила 10 028 метров. Кроме установки памятного вымпела, он провел многочисленные гидрологические исследования, совершил картографическую съемку, взял пробы океанской воды.

Одним словом, наработок и ресурсов для продолжения работ по подводной тематике аквакосмоса у нас также достаточно, поэтому ни минуты не сомневаюсь, что работа с биоресурсами Мирового океана - это сегодня уже не фантастика, а объективная реальность ближайшего будущего.

Недавно "Российская газета" и "Санкт-Петербургские ведомости" под эгидой Союза журналистов России дали старт общероссийскому журналистскому проекту "Адаптация", в рамках которого журналисты предложили самым авторитетным российским ученым и специалистам-практикам осмыслить глобальные последствия пандемии. Девиз проекта - "Думаем о том, что потом". Задумываются ли в ОСК о том, как должны измениться после пандемии отрасль и технология судостроения - как гражданского, так и военного? Какие практические уроки преподал судостроителям этот мировой кризис?

Георгий Полтавченко: Пока достаточно сложно прогнозировать ситуацию на мировом рынке судостроения, однако хотел бы обратить внимание на то, что, с одной стороны, мы имеем полномасштабный мировой финансовый кризис, грозящий рецессией мировой экономики. Но, с другой стороны, с учетом стремительно развивающейся и ежедневно меняющейся ситуации в Европе и Азии нельзя исключать, что могут открыться новые, ранее не прогнозируемые окна возможностей для наших предприятий и российских судостроительных компетенций. И такие рыночные перспективы, в случае их появления, нельзя будет упускать из виду.

Так уж получилось, что 2020 год стал определенным образом неким рубежом для мирового и отечественного судостроения. Когда старые схемы и подходы могут измениться в мире после пандемии, а новые методы работы и идеи - выстрелить и стать максимально востребованными на рынке судостроения. Поэтому мы в ежедневном режиме следим за мировыми судостроительными новостями и понимаем, что сейчас можем сделать существенный рывок вперед, если грамотно определим стратегические цели и поставим соответствующие задачи.

Хотел бы обратить внимание, что мировой опыт судостроения последних лет как раз опирается на объединение предприятий и ресурсов в крупные корпорации и холдинги с четкой цепочкой поставщиков и контрагентов. Это сегодня действительно тренд. ОСК с самого начала строила свою работу именно в рамках этих идей. И именно поэтому мы в целом хорошо себя чувствуем на мировом рынке военного судостроения. Теперь наступает время подтягивать и гражданскую составляющую. Тут у нас, конечно, много конкурентов. Это в первую очередь Китай и Южная Корея. Но любой кризис, рыночный кризис - это не только сиюминутные проблемы, это и широкое поле возможностей в будущем.

Тот, кто заходит в проекты на сложном, иногда падающем рынке, потом в итоге выходит победителем, кратно увеличивая как свое присутствие в заказах, так и их будущий портфель. Так что, несмотря на остроту текущего момента, мы крайне оптимистично смотрим в будущее. И я не сомневаюсь, что корпорация и предприятия, входящие в нее, будут уверенно двигаться вперед, через все рыночные штормы, всегда уверенно держа курс на активное и динамичное развитие российского военного и гражданского судостроения.