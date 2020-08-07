Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад"

Драматический триллер канала HBO с Николь Кидман и Хью Грантом "Отыграть назад" (The Undoing) обзавелся новым тизером. Ролик доступен на YouTube.

Шоу заявлено как мини-сериал, но это еще не говорит о том, что история не получит продолжения, если сериал "выстрелит" - в этом нас недавно убедил второй сезон "Большой маленькой лжи".

Кидман играет преуспевающего нью-йоркского психотерапевта Грейс Фрейзер, Грант - ее мужа Джонатана. Пара кажется практически безупречной… до того момента, как Грейс узнает, что ее супруг - совсем не тот человек, которого она знала эти пятнадцать лет брака. Что выливается в череду катастроф и трагедий.

Режиссер проекта - лауреат "Оскара" и "Эмми" Сюзанна Бир ("Ночной администратор"), сценарной адаптацией легшей в основу шоу книги Джин Корелиц "Ты должна это знать" занимался Дэвид Э. Келли (та самая "Большая маленькая ложь", "Голиаф", "Мистер Мерседес").

В других ролях: Дональд Сазерленд, Исмаэль Круз ("Мандалорец", "Рэй Донован"), Майкл Дивайн ("Карточный домик", "Удивительная миссис Мейзел"), Нома Думезвени ("Доктор Кто"), Лили Рэйб ("Американская история ужасов").

Премьеру ждем 25 октября.

Русский трейлер сериала смотрите здесь.