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26.08.2020 07:34
Рубрика: Общество

Онищенко рассказал о главных опасностях начала учебного года

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вспышки гриппа из-за возникновения новых штаммов - основная опасность предстоящей осени и старта нового учебного года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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"В этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", - цитирует эксперта портал URA.RU.

При этом, по словам Онищенко, коронавирус никуда не делся, но его дети переносят относительно нейтрально, да и эпидобстановка позволяет начать занятия с первого сентября. В новом учебном году в школах появятся санитайзеры, обязательной станет термометрия и усиленная дизинфекция. Актуальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в учебных заведениях в преддверии сентября опубликовал Роспотребнадзор. Добавим, что в этом году День знаний пройдет без линеек и массовых мероприятий.

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