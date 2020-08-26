Онищенко рассказал о главных опасностях начала учебного года

Вспышки гриппа из-за возникновения новых штаммов - основная опасность предстоящей осени и старта нового учебного года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"В этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", - цитирует эксперта портал URA.RU.

При этом, по словам Онищенко, коронавирус никуда не делся, но его дети переносят относительно нейтрально, да и эпидобстановка позволяет начать занятия с первого сентября. В новом учебном году в школах появятся санитайзеры, обязательной станет термометрия и усиленная дизинфекция. Актуальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в учебных заведениях в преддверии сентября опубликовал Роспотребнадзор. Добавим, что в этом году День знаний пройдет без линеек и массовых мероприятий.