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27.08.2020 14:41
Рубрика: Власть

Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцины от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в соответствии с российскими законами, которые отвечают мировой практике. Об этом заявил президент в интервью "России-24".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Мы сделали все, что необходимо, чтобы провести регистрацию", - подчеркнул глава государства. С условием - дальнейшие исследования препарата будут в ходе массового применения. "Так что мы сделали это в строгом соответствии с российскими законами, а они вполне соответствуют мировой практике и нормативному регулированию в других странах", - уточнил Владимир Путин.

Глава государства вновь упомянул о том, что его дочь сделала прививку от коронавируса. "Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах, и совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава Богу. И дочка моя чувствует себя хорошо", - рассказал он.

"Она взрослый человек. Она просто сказала, что приняла такое решение. Как доброволец, и ей с учетом ее профессии нужно. Она общается с большим количеством людей и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной", - объяснил Путин.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По словам президента, в первый день у его дочери температура была 38,4, во второй - 37 с небольшим. И после второй прививки - через 21 день - тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. "Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо. Слава Богу, все нормально", - заметил он.

В сентябре должна появиться еще одна вакцина, от института "Вектор". Препараты, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и по эффективности они не должны уступать друг другу, заключил глава государства.

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