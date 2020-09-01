Врач: Из-за борьбы с коронавирусом гриппом буду болеть реже

Принимаемые во многих странах меры для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 могут положительно сказаться на эпидситуации осенью.

В частности, снизится заболеваемость сезонным гриппом. Такое мнение высказал израильский врач Гай Хошен. Он напомнил, что грипп тоже передается воздушно-капельным путем. "Маски и социальная дистанция предотвращают это. Так что болеть будут меньше", - цитирует специалиста РИА Новости.

Врач напомнил, что людям, входящим в группу риска (лица старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети), лучше сделать прививку от гриппа. Кстати, 1 сентября в Москве стартует масштабная осенняя вакцинация. Жителей столицы ждут почти в 450 местах, в том числе в мобильных пунктах.