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11.09.2020 04:25
Рубрика: Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 28 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Фото: iStock
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"Больше всего случаев заражения выявлено в США - свыше шести миллионов (6 396 047). На втором месте Индия, где положительным тест на коронавирус оказался у более чем четырех миллионов человек (4 465 863). На третьем месте Бразилия с 4 миллионами 238 тысячами 446 инфицированными жителями", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

На сегодняшний момент в разработке находятся порядка 180 вакцин от коронавируса, 35 из них уже тестируют на людях. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, Россия в числе первых разработала и зарегистрировала вакцину "Спутник V", которая формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19. В среду началась третья, пострегистрационная фаза клинических исследований лекарства от коронавируса SARS-CoV-2. Разработчик вакцины - НИЦЭМ имени Гамалеи.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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