В Кремле не исключили дополнительных решений в связи с коронавирусом

Новости

Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования 14:24
На Южном Урале скорой запретили выезжать на обмороки и отравления 14:20
Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы 14:19
Путин может принять участие в форуме ВТБ 14:17
Конкурс "СМИротворец-2020" бьет рекорд по числу участников 14:11
Экс-чиновник минобразования Поморья задержан за развращение школьниц 14:08
Мишустин: Странам ЕАЭС нужно синхронизировать системы маркировки товаров 14:05
Конкурс "Новая волна" в 2021 году вернется в Сочи 14:04
АвтоВАЗ повысит зарплаты сотрудникам 14:03
Мосгорсуд оставил под стражей экс-чиновников МВД 14:01
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы 13:58
СМИ: "Большая маленькая ложь" может получить третий сезон 13:57
Песков заявил об "элементах хаоса" в Киргизии 13:56
СК предъявил обвинение москвичке за попытку продажи своего ребенка 13:51
Главы стран Центральной Азии выступили с заявлением по Киргизии 13:30
В театрах Москвы проверили соблюдение эпидтребований пожилыми 13:21
СК раскрыл подробности захвата семьи с пятью детьми под Красноярском 13:20
Дитрих: Транспортный комплекс в этом году полностью не восстановится 13:09
Автор "Настоящего детектива" снимет военный сериал Хэнкса и Спилберга 13:03
Мошенник по поддельному паспорту пытался получить шесть миллионов рублей 12:58
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Карабахе 12:57
Лукашенко призвал белорусов сплотиться 12:56
Регионы могут сместить приоритеты в сторону индивидуальных жилых домов 12:52
В Москве завершено расследование дела о разглашении банковской тайны 12:44
В Одинцове школьник впал в кому из-за алкоголя 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 14:14
Рубрика: Власть

В Кремле не исключили дополнительных решений в связи с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Если рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится, ситуация будет рассмотрена федеральным штабом. Регионы будут принимать решения в соответствии с заполняемостью больниц, и в зависимости от этого будет реагировать и штаб.

На вопрос журналистов о том, нужны ли более жесткие меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, и тем, что несмотря на заблокированные транспортные карты, пенсионеры и школьники продолжают ездить на метро и автобусах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что цифры действительно растут. "Сегодня печальный антирекорд по России", - сказал он.

В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы

"Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья", - заявил пресс-секретарь президента.

Если ситуация продолжит осложняться таким образом, количество заболевших станет увеличиваться, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов, заявил Песков. "Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать", - добавил он.

На вопрос, есть ли план по этим другим мерам - возможно, их начнут вводить через сколько-то дней роста числа заболевших, Песков сказал, что точного параметра здесь, конечно, быть не может. "Есть общая картина с заполняемостью больниц по регионам, что и составляет запас прочности в плане реагирования на растущие цифры. В зависимости от этого регионы будут принимать решения и в зависимости от этого будет реагировать федеральный штаб", - объяснил он.

Власть Работа власти Общество Здоровье Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Минздрав опроверг побочные действия российского "фавипиравира"
Повторные выборы в парламент Киргизии назначат до 6 ноября
Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП