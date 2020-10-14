В столичные школы возвращаются только ученики с 1-го по 5-й класс

Напомню, на внеплановые осенние каникулы детей в столице отправили, чтобы уберечь их от коронавируса. И, как сообщает глава города в своем персональном блоге, эта мера дала эффект - заболеваемость среди детей в последние дни снизилась с 19 до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших растет - и в целом по городу, и среди детей. В частности, в понедельник число госпитализаций достигло 1250 человек, а число выявляемых случаев вплотную приближается уже к 5 тысячам в сутки. "Конечно, это вызывает огромную тревогу", - признается Собянин.

Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, городские власти приняли решение с понедельника вернуть в школы на уроки только учащихся младших классов - с 1-го по 5-й. Остальные, постарше, с 6-го по 11-й класс, продолжат учиться в дистанционном формате. "Почему так, а не иначе?" - задает вопрос мэр и объясняет, чем руководствовался при принятии решения. Причин несколько. Прежде всего именно старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусом - на их долю приходится две трети заболевших детей. Кроме того, весенний опыт обучения на удаленке показал, что старшеклассники успешно адаптируются к такому формату занятий. Об этом говорят и руководители учебных заведений. Марина Варгамян, директор школы N 1571, рассказала: "Учащиеся 6-11-х классов отлично владеют гаджетами, они могут самостоятельно, без помощи родителей, подключаться к дистанционным урокам". Кроме того, по мнению директора школы N 1580 Сергея Граськина: "Если около 500 тысяч школьников с 6-го по 11-й класс останутся дома, это позволит минимизировать риск распространения инфекционных заболеваний, так как младшие школьники обычно посещают школу рядом с домом и не пользуются общественным транспортом, в то время как дети старшего возраста часто добираются до школы на автобусе или на метро". Лариса Полякова, директор школы N 962, считает, что старшеклассникам помогут Московская электронная школа и программа Microsoft Teams.

Младшеклассникам переходить на дистанционку сложнее. Им школа нужна не только для получения знаний по отдельным предметам, но и усвоения навыков социализации. Да и с планшетами они управляются еще не так ловко, как их старшие братья. К тому же оставить одних дома таких маленьких детей родители, уходя на работу, не могут. Следовательно, семья столкнется с дополнительными трудностями. "А болеют COVID-19 учащиеся младших классов и воспитанники дошкольных групп меньше всего", - делится своими наблюдениями директор школы в Капотне Валерий Тихонов. Его коллега из школы N 1547 Андрей Баринов видит пользу разделения школьников на старших и младших еще и в том, что временный уход из школ полумиллиона ребят снизит нагрузку на учебные корпуса. "Это позволит комфортно распределить детей в школе так, чтобы максимально минимизировать контакты между учащимися", - говорит он. Таким образом, учебный процесс для учащихся с первого по пятый классы станет более безопасным.

Подобное разделение в указе мэра рекомендуется и всем негосударственным образовательным организациям как в школах, так и учреждениях дополнительного образования. На пользу такое решение властей, по мнению педагогической общественности, и учителям в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями. Таких, по данным городской системы образования, больше всего именно среди учителей в старших классах. При дистанционном формате обучения они также будут лучше защищены от заражения COVID-19. Для того же, чтобы обезопасить учителей, ученики которых продолжат заниматься очно, в столице через две-три недели планируется ввести новый формат преподавания - тьюторство. Уроки в школах будут вести приглашенные студенты и выпускники педвузов. Опытные же учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном формате в качестве старших наставников. "А когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста ( но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания", - написал в своем блоге Сергей Собянин.

Пока же на предстоящие две недели, отмечает мэр, транспортные карты учеников с 1-го по 5-й классы будут разблокированы, а у ребят с 6-го по 11-й класс останутся заблокированными.

Цитата

Сергей Собянин, мэр Москвы:

"Количество выявляемых случаев коронавируса в Москве вплотную приближается к пяти тысячам в сутки. Конечно, это вызывает огромную тревогу"

Продолжаем учиться

- Речи о массовом переходе школ на дистанционное обучение не идет, - сообщили "РГ" в министерстве просвещения. - Есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул.

По последним данным, в России из-за COVID-19 закрыты только 0,26% всех школ. Карантинные меры в связи с распространением коронавируса сохраняются в отдельных учебных заведениях 36 регионов. Всего - в 103 школах по стране, которые отменили занятия непосредственно в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями.

- Там, где это происходит, есть все наработки, которые позволяют выстроить процесс обучения дома, - подчеркнул ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

При этом есть семь регионов, в которых в единичных случаях в школах ранее вводился карантин, но теперь они из него уже вышли. К примеру, 13 октября по стране на карантин закрылись 15 школ. Но в то же время 14 школ открылись и вернулись к нормальной работе. Также в минпросвещения посчитали процент классов, закрытых в связи с COVID-19: он оказался на уровне 0,77% от общего числа по стране.

К слову, в Красноярском крае отправлять школьников на каникулы из-за COVID-19 стали еще в конце сентября. А дистанционное обучение в целом по стране вводится лишь в тех классах, где выявлены заболевшие. Так, в Новосибирской области на вчерашний день на "дистанционке" находились 209 таких классов, а в Оренбургской - 174.

Подготовили Ксения Колесникова и собственные корреспонденты "РГ"