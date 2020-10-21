Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19

О выходе уровня заболеваемости коронавирусом в России на плато говорит сейчас рано. Об этом сообщил сегодня главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Несколько дней назад эксперт выразил надежду, что стабилизация может наступить через две недели, когда начнут сказываться введенные ограничительные меры.

"Мы должны увидеть стабилизацию заболеваемости на достаточно длинном промежутке времени: хотя бы семь-десять дней. Тогда можно говорить, что мы прошли переломный период и динамика эпидемии изменилась", - пояснил Чуланов НСН.

Он добавил, что сложно предсказать, как будет развиваться эпидемия в ближайшее время, поскольку это зависит от многих факторов. С одной стороны, неизвестно, как поведет себя вирус в осенне-зимнее время, когда традиционно активизируются все респираторные инфекции. Второй фактор - насколько население готово соблюдать простые меры первичной профилактики - носить маски, избегать скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию.