Новости

Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику 14:00
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 13:58
Серия фильмов "Форсаж" закрывается 13:51
В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком 13:50
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона 13:45
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 13:40
В Киргизии объявили экономическую амнистию для коррупционеров 13:39
Песков заявил о планах обеспечить Крым водой без Украины 13:29
Неправильное ношение перчаток увеличивает риск инфицирования COVID-19 13:25
Учителя при заболевании ОРВИ смогут работать удаленно 13:20
Военные метеорологи рассказали о погоде в районе посадки "Союза МС-16" 13:03
НАТО поддерживает продление Договора об СНВ 12:56
Какой будет новая школьная золотая медаль 12:45
ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь 12:33
В кабмине предлагают отменить нулевую пошлину на вывоз сырой древесины 12:29
Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов 12:28
Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ 12:18
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ 12:12
МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников 12:11
В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии 12:01
В Подмосковье задержаны педагоги погибшего при взрыве мальчика 11:51
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 11:30
Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России 11:27
В Москве женщина отдала ребенка бездомным 11:26
Более 5 тысяч именных деревьев высадят в парках Москвы в 2020 году 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 13:40
Рубрика: Общество

Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

О выходе уровня заболеваемости коронавирусом в России на плато говорит сейчас рано. Об этом сообщил сегодня главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Несколько дней назад эксперт выразил надежду, что стабилизация может наступить через две недели, когда начнут сказываться введенные ограничительные меры.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Медики рассказали о побочных болезнях коронавирусной инфекции

"Мы должны увидеть стабилизацию заболеваемости на достаточно длинном промежутке времени: хотя бы семь-десять дней. Тогда можно говорить, что мы прошли переломный период и динамика эпидемии изменилась", - пояснил Чуланов НСН.

Он добавил, что сложно предсказать, как будет развиваться эпидемия в ближайшее время, поскольку это зависит от многих факторов. С одной стороны, неизвестно, как поведет себя вирус в осенне-зимнее время, когда традиционно активизируются все респираторные инфекции. Второй фактор - насколько население готово соблюдать простые меры первичной профилактики - носить маски, избегать скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона
МВД рассказало о криминогенной обстановке в России
Учителя при заболевании ОРВИ смогут работать удаленно
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах