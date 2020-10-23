СМИ: Выплаты медикам на борьбу с коронавирусом продлят на 2021 год

Получать доплаты медработники будут в течение всего следующего года. При этом администрирование выплат переведут на федеральный уровень. По словам Силуанова, необходимые средства на следующий год предусмотрены в Резервном фонде. Факт принятия решения о выплатах газете "Коммерсант" подтвердил источник в правительстве.

Силуанов отметил, что внимание будет сконцентрировано на более точном определении времени, когда медицинские работники будут работать непосредственно в опасной зоне. Начислять дополнительные выплаты будут совместно Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов.

Как ранее писала "Российская газета", министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья на тему ситуации с коронавирусом, рассказал, что медработники обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.

Выплаты были введены в апреле 2020 года, во время первой волны эпидемии. Получают их врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, которые заняты лечением больных с коронавирусом, либо вступают в контакт с пациентами из групп риска.