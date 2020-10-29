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29.10.2020 07:14
Рубрика: Общество

В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост заболеваемости коронавирусом в России может завершится через три недели. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

Фото: Евгений Козырев.
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"Мы ожидаем, что вот этот подъем не будет очень продолжительным. Скорее всего через три недели начнется стабилизация", - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Чуланова, отечественная система здравоохранения справится с ростом числа заразившихся коронавирусом, так как необходимый опыт борьбы с эпидемией был накоплен весной. Ранее эксперты посоветовали не делать компьютерную томографию "на всякий случай".

В последнее время отмечается тенденция к массовому прохождению КТ. Люди, не дожидаясь назначения врача, хотят таким образом убедиться, что у них нет коронавируса. Специалист признает, что КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Присутствие вируса в организме может установить лабораторная диагностика, ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

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