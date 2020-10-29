В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России может завершится через три недели. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

"Мы ожидаем, что вот этот подъем не будет очень продолжительным. Скорее всего через три недели начнется стабилизация", - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Чуланова, отечественная система здравоохранения справится с ростом числа заразившихся коронавирусом, так как необходимый опыт борьбы с эпидемией был накоплен весной. Ранее эксперты посоветовали не делать компьютерную томографию "на всякий случай".

В последнее время отмечается тенденция к массовому прохождению КТ. Люди, не дожидаясь назначения врача, хотят таким образом убедиться, что у них нет коронавируса. Специалист признает, что КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Присутствие вируса в организме может установить лабораторная диагностика, ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.