В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания

Суд не должен мешать примирению участников автомобильной аварии, если ими выполнены все установленные законом условия. В такой ситуации, даже если пострадавший в ДТП получил тяжкие повреждения, а то и погиб, виновника освобождают от уголовной ответственности. Однако не все суды это помнят.

Итак, некто Медников в августе 2018 года решил развернуться из правого ряда. Но он не заметил мотоциклиста, который ехал ему навстречу. В итоге - авария. Мотоциклист получил тяжкие травмы. Суд первой инстанции приговорил Медникова к ограничению свободы на один год, возложил на него обязанность раз в месяц являться на регистрацию, кроме того, лишил его прав на два года. Хотя и Медников, и потерпевший ходатайствовали перед судом об освобождении виновника аварии от уголовного преследования по причине примирения сторон.

Потерпевший в суде пояснил, что Медников по собственной инициативе оказывал ему материальную помощь в период лечения и прохождения реабилитации и полностью возместил причиненный материальный ущерб и моральный вред.

Однако суд не учел эти доводы. Проигнорировала их и апелляционная инстанция. Хотя в жалобе обе стороны просили прекратить уголовное дело, так как потерпевший каких-либо претензий к Медникову не имеет, поскольку осужденный оказывал помощь в организации лечения, обеспечивал потерпевшего лекарственными препаратами, организовал реабилитационные мероприятия.

Но суды решили, что преступление совершено против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта при управлении источником повышенной опасности. Тогда участники ДТП обратились с жалобой в Первый кассационный суд.

Даже если пострадавший в ДТП получил тяжкие повреждения, а то и погиб, виновника освобождают от уголовной ответственности

Изучив материалы дела, кассация определила: приговор и апелляционное постановление отменить, уголовное дело в отношении Медникова прекратить за примирением сторон.

Это не первый и не единственный случай, когда суды первой и второй инстанции игнорируют право на примирение, хотя в законе четко прописаны условия его реализации, которые никто игнорировать не может.

Верховный суд неоднократно разъяснял, что, исходя из положений статьи 76 Уголовного кодекса, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим возможно при наличии указанных в этой статье условий. Уголовное преступление должно быть совершено впервые, преступление имеет легкую или среднюю степень тяжести, потерпевший согласен с прекращением дела, подсудимый в полной мере загладил вред или возместил ущерб. Под заглаживанием вреда понимается возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, а также размер возмещения определяются потерпевшим.

Мотивировка некоторых судей, что примирение это право, а не обязанность - незаконна. Если все условия, предусмотренные УК, выполнены, суд обязан прекратить дело за примирением сторон.

Статья о примирении сторон до сих пор вызывает споры. Еще лет десять назад всерьез обсуждалась возможность запрета на примирение, если пострадавший погиб.

Как пояснил "РГ" автор этой инициативы депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, примирение может быть только в том случае, если человек остался жить.

- Это только его исключительное право, - считает депутат. - А если пострадавший погиб, то и примиряться не с кем. Откуда мы знаем, какие отношения у него были с его родственниками? Может, они были неприязненными? Так и заказать человека можно. Собьют его на дороге, а потом родственник примирится с тем, кто наехал. И преступления нет.

Его поддержал адвокат Сергей Радько. По его словам, кто только не выдвигал эту инициативу за последние десять лет, но до реализации дело не дошло, хотя это надо делать.

- Довольно частая ситуация, при жизни никто не интересовался человеком, но как только он погиб, вылезают откуда-то родственники, и буквально с угрозами вымогают большие деньги у виновников, обещая, что в случае выплаты пойдут на примирение, - говорит адвокат. - Это стало способом наживы. Если человек погиб, возможность примирения должна быть исключена.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что примирение сторон - это возможность хоть немного исправить ситуацию, возникшую после смерти родственника. Как рассказал автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто, произошло ДТП, один из водителей, девушка, погибла. У нее остались дети. Второй водитель, нормальный человек, оказал семье помощь.

- Девушку уже не вернешь, но если бы не было возможности примирения, то семья осталась бы без всего. Второй водитель не специально ведь таранил машину, это было случайное ДТП. Кому стало бы легче, если бы он отправился в колонию? Отказ от возможности примирения сторон - спорный вопрос, считает Игорь Моржаретто.

Мотивировка, что примирение - это право, а не обязанность - незаконна. Если все условия выполнены, суд обязан прекратить дело за примирением сторон

Некий третий вариант предложил защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов. По его мнению, есть разнaые ситуации. Например, погибший в ДТП - нехороший человек. Пьянствует, избивает жену и детей. В случае его смерти семья с удовольствием пойдет на примирение. Вторая ситуация - у человека нет близких родственников, но после его смерти неизвестно откуда они появляются и требуют признать себя потерпевшими именно для того, чтобы примириться.

- Есть еще и такая ситуация - в прошлом году это случилось, - говорит Петр Шкуматов. - Водитель ехал по мосту ранним зимним утром, а накануне там проехала поливалка. Машину развернуло на льду и выбросило на встречку, где в нее врезался другой автомобиль с девушкой за рулем. Девушка погибла. Или еще один недавний случай. На дорогу прямо из-за припаркованного автомобиля выскочил ребенок. У водителя проезжавшей мимо машины даже времени на реакцию не было. Ребенок погиб. В этих ситуациях, где по-настоящему и вины у водителей в не было, у них имелась единственная возможность избежать уголовного наказания - примирение. А если оно станет невозможным, то нормальные порядочные люди будут становиться уголовниками, и это семьям погибших никак не поможет.

Но, по мнению Петра Шкуматова, необходимо сделать исключение - отказать в праве на примирение тем, кто совершил ДТП в нетрезвом состоянии или скрылся с места происшествия. Они должны отвечать по всей строгости закона, сколько бы денег у них ни было.