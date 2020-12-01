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01.12.2020 03:00
Рубрика: Общество

В ВОЗ высказали отношение к ПЦР-диагностике для обнаружения коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
В последнее время в СМИ и соцсетях все чаще даются негативные оценки ПЦР-тестам на коронавирус. В частности, авторы публикаций уверяют,что тестирование методом полимеразной цепной реакции не подходит для обнаружения вирусов в организме, так как изначально этот метод предназначался для обнаружения сходных фрагментов ДНК. Например,чтобы установить родство между людьми. И действительно, ПЦР-диагностика на коронавирус часто дает ложноположительные и ложноотрицательные результаты.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Но в ВОЗ уверяют,что метод заслуживает доверия. "Позиция ВОЗ в отношении ПЦР-тестов заключается в том, что в целом тестовые наборы для ПЦР известны как очень надежные (особенно при правильном отборе и тестировании образцов), и они являются наиболее чувствительным лабораторным методом, который у нас есть для диагностики инфекции SARS-CoV-2. Тесты ПЦР надежны, но они требуют значительной лабораторной инфраструктуры и ресурсов, что может быть проблематичным в условиях ограниченных ресурсов", - пояснили "Российской газете" в российском представительстве ВОЗ.

Фото: iStock
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​А в Роспотребнадзоре уточнили: тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР является стандартом диагностики, который используется во всем мире.

При этом причин получения "неправильного" результата может быть несколько. Их можно разделить на три большие группы - качество самого теста, нарушения при подготовке пациента и взятии материала, нарушения технологического процесса внутри лаборатории.

"Качество каждого лабораторного теста характеризуется двумя показателями - чувствительностью и специфичностью. Чувствительность - это минимальное количество возбудителя, который детектирует тест, а специфичность - возможность определить именно того возбудителя, которого мы ищем. В идеальном мире каждый тест должен обладать 100% чувствительностью и 100% специфичностью. На самом деле, у большинства тестов чувствительность и специфичность находятся в пределах около 99,5%-99,7%. Это значит, что ложноположительный (или ложноотрицательный) результат может быть получен в 0,3-0,5% случаев", - отметили в ведомстве. Причины могут быть разные - наличие "похожего" по структуре, родственного, возбудителя, слишком малое количество возбудителя.

Фото: iStock
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Нарушения при подготовке пациента чаще всего приводят к ложноотрицательным результатам. Например, при взятии мазка на коронавирус, пациент должен не менее трех часов ничего не есть и не пить, не полоскать горло. При несоблюдении этих правил можно просто "смыть" вирус и результат будет отрицательным.

"Нарушение технологии выполнения анализа встречается сейчас очень редко - чаще всего это "человеческий фактор" - случайно перепутали пробу, отвлеклись и ввели результат не в ту ячейку и т.д. Сейчас такие ошибки встречаются крайне редко - крупные лаборатории автоматизируют все возможные процессы, во всех лабораториях ведется специальный внутрилабораторный контроль качества, который позволяет "выловить" такие ошибки до выдачи результата", - добавили в Роспотребнадзоре.

И уточнили, что сейчас в России зарегистрировано более 200 тест-систем различных производителей.

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