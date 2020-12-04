Закупки автомобилей для медиков смогут авансировать на 100%

"Проект постановления направлен на наделение Минпромторга России правом по выплате аванса в размере 100 % при заключении в 2020 году с единственными исполнителями государственных контрактов на поставку закупки автомобильного транспорта, а также услуг по его доставке до получателей в субъектах РФ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Предполагается, что такая мера будет применяться, исключительно при авансировании госконтрактов на осуществление Минпромторгом закупок автомобильного транспорта для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных ‎в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тысяч человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов ‎до жителей отдаленных районов, а также услуг по его доставке до получателей.

Как ранее сообщала "РГ", Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 1,42 миллиарда рублей на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Средства резервного фонда правительства будут использованы для приобретения двух тысяч автомобилей.