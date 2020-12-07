Жители каких городов России высказались за усиление карантинных мер

В Санкт-Петербурге усилили антикоронавирусные меры на новогодние праздники и зимние каникулы: закрываются катки, выставочные залы, вводятся ограничения на работу кафе. Так хотят временно снизить туристскую привлекательность северной столицы. Мнения россиян относительно возможного усиления ограничительных мер в их городах разделились.

Так, согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, немного больше половины опрошенных высказались против ввода новых мер (52 процента), 24 процента считают, что карантин следует ужесточить. "Чуть чаще других о необходимости усиления карантинных мер говорили респонденты старше 45 лет - 28 процентов", - подсчитали аналитики.

В опросах приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны. Выяснилось, что чаще других за контроль выступают самарцы (40 процентов), челябинцы и омичи (по 39 процентов). В Перми одобряющих ограничения хоть и не намного, но также больше: 36 процентов против 34-х.

Петербуржцы разделились примерно поровну в своих оценках предпринятых властями мер: 39 процентов респондентов их одобряют, 41 процент - нет. Также сторонников и противников антиковидных мер поровну среди нижегородцев (по 37 процентов) и новосибирцев (по 36).

В остальных миллионниках (Уфа, Воронеж, Казань, Красноярск, и Ростов-на-Дону) жители не хотели бы ужесточения карантинных мероприятий. Замыкают список Екатеринбург и Москва, где за строгий подход проголосовали всего по 24 процента.