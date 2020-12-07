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07.12.2020 05:01
Рубрика: Общество

Жители каких городов России высказались за усиление карантинных мер

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Санкт-Петербурге усилили антикоронавирусные меры на новогодние праздники и зимние каникулы: закрываются катки, выставочные залы, вводятся ограничения на работу кафе. Так хотят временно снизить туристскую привлекательность северной столицы. Мнения россиян относительно возможного усиления ограничительных мер в их городах разделились.

Фото: iStock
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Так, согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, немного больше половины опрошенных высказались против ввода новых мер (52 процента), 24 процента считают, что карантин следует ужесточить. "Чуть чаще других о необходимости усиления карантинных мер говорили респонденты старше 45 лет - 28 процентов", - подсчитали аналитики.

В опросах приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны. Выяснилось, что чаще других за контроль выступают самарцы (40 процентов), челябинцы и омичи (по 39 процентов). В Перми одобряющих ограничения хоть и не намного, но также больше: 36 процентов против 34-х.

Петербуржцы разделились примерно поровну в своих оценках предпринятых властями мер: 39 процентов респондентов их одобряют, 41 процент - нет. Также сторонников и противников антиковидных мер поровну среди нижегородцев (по 37 процентов) и новосибирцев (по 36).

В остальных миллионниках (Уфа, Воронеж, Казань, Красноярск, и Ростов-на-Дону) жители не хотели бы ужесточения карантинных мероприятий. Замыкают список Екатеринбург и Москва, где за строгий подход проголосовали всего по 24 процента.

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