Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное

- Последний день года, 31 декабря, станет выходным. В этом году принять закон уже не успеют: решения примут на региональном уровне.

- Медики, работающие с больными коронавирусом, получат двойные выплаты за выход в новогодние праздники.

- Поручено наконец "закрыть позорную страницу" ветхого жилья и "вытащить людей из трущоб".

- Одобрено предложение увеличения размера МРОТ.

- Реакция на рост цен на жилье будет своевременной - чтобы он не перекрыл меры по субсидированию ипотеки.

- С иностранными лидерами будет поднят вопрос "точечного" въезда мигрантов на стройки в России - из-за дефицита кадров.

- Премьер-министр лично займется темой доступности авиаперелетов с Дальнего Востока.

- Одобрена идея нового здания для Госдумы - если это не связано с дополнительными серьезными расходами федерального бюджета и будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе с правительством Москвы.