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23.12.2020 18:38
Рубрика: Власть

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное

Текст: Кира Латухина
На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин поддержал целый ряд предложений, некоторые из которых уже скоро будут закреплены законодательно.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Последний день года, 31 декабря, станет выходным. В этом году принять закон уже не успеют: решения примут на региональном уровне.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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- Медики, работающие с больными коронавирусом, получат двойные выплаты за выход в новогодние праздники.

- Поручено наконец "закрыть позорную страницу" ветхого жилья и "вытащить людей из трущоб".

- Одобрено предложение увеличения размера МРОТ.

- Реакция на рост цен на жилье будет своевременной - чтобы он не перекрыл меры по субсидированию ипотеки.

- С иностранными лидерами будет поднят вопрос "точечного" въезда мигрантов на стройки в России - из-за дефицита кадров.

- Премьер-министр лично займется темой доступности авиаперелетов с Дальнего Востока.

- Одобрена идея нового здания для Госдумы - если это не связано с дополнительными серьезными расходами федерального бюджета и будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе с правительством Москвы.

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