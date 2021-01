Эксперты Variety назвали лучшие хорроры 2020 года

Список лучших хорроров 2020 года составили эксперты Variety Best Horror Movies of 2020: The Invisible Man, Bad Hair and More - Variety.

В течение всего года, который показал нам, что реальность может посоперничать по изобретательности с любым фильмом ужасов, истинные поклонники жанра искали утешение в мире талантливо выдуманных ужасов. Но ирония в том, что во многих фильмах герои тоже оказывались в изоляции: кто-то в глубине океана, как в фильме "Под водой", кто-то был погребен под снежной лавиной ("Сторожка"), а кто-то оказывался заперт в собственном сознании ("В чужой шкуре").

Топ 18 фильмов ужасов возглавил фильм про "идеальных" соседей "Ад по соседству", комедийный ужастик об оживающих частях тела "Мои волосы хотят убивать" и новый взгляд на зомби-апокалипсис "Чистота крови".

Также в список вошли "Гретель и Гензель" по мотивам сказки братьев Гримм, "Его дом" о супругах-беженцах из Южного Судана, "Астрал. Онлайн", остросоциальный хоррор "Человек-невидимка" и фильм Чарли Кауфмана "Думаю, как всё закончить".

Тем, кто хочет пощекотать себе нервы, советуют также посмотреть "Не входи", "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга, готическую драму "Реликвия" и параноидальный триллер "Кто не спрятался". Завершает список хоррор-комедия "Вампиры в Бронксе" Османи Родригеза.

Ранее свой список составили порталы ScreentRant и Collider.