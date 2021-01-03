Новости

Названы самые популярные у россиян в 2020 году песни 15:03
Назван точный диагноз госпитализированного с COVID Василия Ланового 14:35
Прощание с Владимиром Кореневым пройдет 5 января 14:12
Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19 02:49
В Англии назвали самые ожидаемые экранизации года 02.01.2021

Эксперты Variety назвали лучшие хорроры 2020 года

Мировое кино
    03.01.2021, 14:41
Текст:   Мария Шепталова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Список лучших хорроров 2020 года составили эксперты Variety Best Horror Movies of 2020: The Invisible Man, Bad Hair and More - Variety.

Фото: kinopoisk.ru
Главные фильмы 2020 года по версии "Кинократии"

В течение всего года, который показал нам, что реальность может посоперничать по изобретательности с любым фильмом ужасов, истинные поклонники жанра искали утешение в мире талантливо выдуманных ужасов. Но ирония в том, что во многих фильмах герои тоже оказывались в изоляции: кто-то в глубине океана, как в фильме "Под водой", кто-то был погребен под снежной лавиной ("Сторожка"), а кто-то оказывался заперт в собственном сознании ("В чужой шкуре").

Топ 18 фильмов ужасов возглавил фильм про "идеальных" соседей "Ад по соседству", комедийный ужастик об оживающих частях тела "Мои волосы хотят убивать" и новый взгляд на зомби-апокалипсис "Чистота крови".

Также в список вошли "Гретель и Гензель" по мотивам сказки братьев Гримм, "Его дом" о супругах-беженцах из Южного Судана, "Астрал. Онлайн", остросоциальный хоррор "Человек-невидимка" и фильм Чарли Кауфмана "Думаю, как всё закончить".

Тем, кто хочет пощекотать себе нервы, советуют также посмотреть "Не входи", "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга, готическую драму "Реликвия" и параноидальный триллер "Кто не спрятался". Завершает список хоррор-комедия "Вампиры в Бронксе" Османи Родригеза.

Ранее свой список составили порталы ScreentRant и Collider.

Новости

Андрей Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" "извращением" 02.01.2021
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Марк Иден 02.01.2021
Личный врач Армена Джигарханяна опроверг скандальные слухи 02.01.2021
СМИ: Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию 02.01.2021
Умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев 02.01.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/consequence
От рака умер саксофонист Боба Сигера Альто Ред 31.12.2020
От коронавируса умерла актриса из "Альфа" Доун Уэллс 31.12.2020
90-летний Ричард Доннер снимет "Смертельное оружие 5" 31.12.2020
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ ComicBook
Умер актер из "Цельнометаллической оболочки" Маркус Д'Амико 30.12.2020
DC Films: Режиссерская версия "Лиги справедливости" - это тупик 30.12.2020
Названы лучшие аниме-сериалы 2020 года 30.12.2020
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали худшие фильмы и телешоу 2020 года 29.12.2020
Стивен Содерберг снимет продолжение "Заражения" 29.12.2020
Закончены съемки Resident Evil, опубликовано первое промо с зомби 22.12.2020