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Какое внимание к деталям

Рецензии
    07.01.2021, 20:00
Текст:   Юлия Авакова
Осенью прошлого года телерадиокомпания BBC представила на суд публики экранизацию романа британского писателя Дэвида Николлса "Мы" (Us), в которой снялись недооцененный актер Том Холландер, известный большинству по сериалу "Преподобный" (Rev.) и ряду запоминающихся второстепенных ролей ("Дыши ради нас", "Ночной администратор", "Табу"), Саския Ривз ("Дюна", "Волчий зал", "Лютер") и датская актриса Софи Гробёль ("Убийство", "Фортитьюд", "Дом, который построил Джек"). Шестисерийный сериал о фиаско семейной жизни вышел на редкость проникновенным и уважительным ко всем участникам конфликта, адекватно передал конфликт отцов и детей, сумел сохранить юмор, которым щедро сдобрен авторский текст.
Фото: youtube.com/ BBC Trailers Фото: youtube.com/ BBC Trailers
Фото: youtube.com/ BBC Trailers

Сюжет повествования таков: чета Петерсенов, Дуглас и Конни, в нерешительности замерли перед наступлением неизбежного - их семнадцатилетний сын Альби поступил в университет вдали от дома и вскоре выпорхнет из родительского гнезда. И супруги невольно обращают свои взгляды друг на друга. Если Дуглас испытывает смутное чувство тревоги, то Конни, кажется, уже давно приняла решение расстаться со своим мужем. Дело не в конкретных разногласиях, вряд ли Конни смогла бы сформулировать, что именно делает ее дальнейшую жизнь с Дугласом невыносимой. Просто цель совместного существования исчерпала себя, сын вступает во взрослую жизнь и уже не в такой большой степени нуждается в монолитном тыле, а взаимных претензий и обид, благородно сдерживаемых годами, накопилось слишком много.

Фото: youtube.com/ James Herriot
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Феномен и одновременно жизненная трагедия Дугласа как нельзя лучше высвечивается в антураже британской культуры. Он - типичный отличник, человек научного склада, везде и во всем ценящий пунктуальность, последовательность и рациональность, искренне считающий, что постоянное напоминание о превратностях жизни и эффективном приложении усилий - важная задача главы семейства и основная добродетель. Целепоалагание действительно помогло ему состояться в профессиональном плане, но в межличностных отношениях оно начинает восприниматься как бессердечность и жестокость. Примешивается сюда и сдержанность британцев среднего и старшего поколения (зачастую воспитывавшихся достачточно безэмоционально), а также пассивная агрессия, направленная на любого, кто, видите ли, действует не по правилам и без последствий в виде всех небесных кар. А он, такой хороший, превозмогает себя, страдает, ущемляет свои интересы во имя общего блага (по умолчанию им же сконструированного), и никто не ценит его жертвы. Представляется, что примерно то же ожидает героя Мартина Фримена в еще одной трогательной семейной драме, только с маленькими детьми.

Фото: youtube.com/ Doctor Who
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В свое время крепко стоящий на ногах хозяйственный Дуглас оказался спасительным якорем для Конни, вырвав ее, человека, очевидно, не имеющего особых художественных способностей и обреченного растратить молодость и силы на чужом празднике жизни, из богемной атмосферы. И пообещал ей стабильное будущее, поклялся, что никогда ее не бросит, несмотря ни на что. И тем не менее этот well respected man, чей образ разносили в пух и прах еще его старшие современники на концертах, со временем стал человеком, от которого неудержимо хочется сбежать. Ситуация, правда, осложняется тем, что, в отличие от поколения своих отцов Дуглас испытывает серьезные душевные терзания, ощущает раздвоение между идеальной картинкой и реальностью, имеет запросы рефлексивно-сентиментального характера, но мучительно не знает, что со всем этим делать.

По разным причинам идеальным выходом - или передышкой - видится большое турне по Европе, заблаговременно запланированное Дугласом для всех трех членов семейства, с дотошнейшим расписанием, превращающим поездку в гонку на опережение времени с сопутствующими препятствиями. По пути происходят ссоры, примирения, неожиданные признания и настоящие трагедии. Отношения трещат по швам, участники разъезжаются по разным направлениям, не в силах более терпеть друг друга. А Дуглас впервые делает выводы из своего поведения и всерьез задумывается над тем, что его же стараниями сын будет ассоциировать отца с призывами прибрать комнату, лечь спать вовремя, сделать домашнюю работу и не забыть почистить зубы перед отходом ко сну, - если не перестать пытаться его контролировать.

Фото: kinopoisk.ru
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Единственной, достаточно большой ложкой дегтя в сериале становится некоторое изменение акцентов (если не сказать - передергивание) по сравнению с книгой, причем исключительно во вред Дугласу. Находчивость, которую он проявляет в романе по части выслеживания перемещений Альби по интернету ширкоим жестом передается его жене, как и ряд других моментов. А в установлении равноправного диалога между отцом и сыном ключевую роль начинает играть тема из современной социальной повестки, в литературном первоисточнике незамеченная.

Хорошая работа режиссера, замечательная актерская игра и фантастическая работа операторов позволяют получить от сериала двойное удовольствие - помимо британского юмора, призыва ценить жизнь, не разбазаривая ее на брюзжание, и прививки здравого отношения к действительности, зрителю представляется возможность побродить по Парижу, Амстердаму, Венеции, Сиене и Барселоне в их докарантинном - пьяняще-праздничном воплощении.

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