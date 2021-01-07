Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года

Уважаемый агрегатор Rotten Tomatoes вывел "абсолютный" топ лучших фильмов прошлого года, выстроив его по принципу максимального количества наград, которые эксперту присудили той или иной картине.

В результате безоговорочным лидером выяснилась драма "Земля кочевников", одержавшая победу в 27 номинациях профессиональных гильдий. В России фильм выйдет только 25 марта.

Следом идет музыкальный байопик "Ма Рейни: Мать блюза" - одиннадцать побед. У пиксаровской "Души" (в кинотеатрах РФ - с 21 января) десять наград, у "Минари" - девять, у "Звуков металла" и "Пятерых одной крови" - по семь.

"Борат 2" и "Еще по одной" заслужили по шесть наград.

Замыкают десятку "Никогда, редко, иногда, всегда" и мультфильм "Легенда о волках" - у них по пять призов.

Полный список чемпионов года - здесь.

Ранее "абсолютный" рейтинг опубликовал "Бюллетень кинопрокатчика".