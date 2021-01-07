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Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года

Новости
    07.01.2021, 16:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Уважаемый агрегатор Rotten Tomatoes вывел "абсолютный" топ лучших фильмов прошлого года, выстроив его по принципу максимального количества наград, которые эксперту присудили той или иной картине.

Фото: kinopoisk.ru
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В результате безоговорочным лидером выяснилась драма "Земля кочевников", одержавшая победу в 27 номинациях профессиональных гильдий. В России фильм выйдет только 25 марта.

Следом идет музыкальный байопик "Ма Рейни: Мать блюза" - одиннадцать побед. У пиксаровской "Души" (в кинотеатрах РФ - с 21 января) десять наград, у "Минари" - девять, у "Звуков металла" и "Пятерых одной крови" - по семь.

"Борат 2" и "Еще по одной" заслужили по шесть наград.

Замыкают десятку "Никогда, редко, иногда, всегда" и мультфильм "Легенда о волках" - у них по пять призов.

Полный список чемпионов года - здесь.

Ранее "абсолютный" рейтинг опубликовал "Бюллетень кинопрокатчика".

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