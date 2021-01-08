Врач объяснил, можно ли восстановить легкие после тяжелого COVID-19

При легкой форме перенесенного коронавируса обычно никаких особенных последствий нет. Пожалуй, только потеря обоняния на какое-то время лишает вас удовольствия ощущать приятные запахи, но, как правило, это проходит. Особых усилий прилагать не нужно, уверяет реабилитолог, восстановление проходит самостоятельно.

Если же инфекция протекала тяжело, была пневмония с поражением легких больше 30 процентов, больного госпитализировали, он находился на лечении аппаратом ИВЛ, тогда могут быть осложнения. Прежде всего со стороны дыхательной системы. Пораженная часть тканей легких замещается соединительной, которая не может выполнять функции легочной, а это чревато дыхательной недостаточностью. Долгое время может сохраняться одышка, быстрая утомляемость, слабость, плохое настроение, сон и аппетит. У многих пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, отмечаются симптомы депрессии, возникают психологические и даже психические проблемы.

"Но подчеркну, - продолжает реабилитолог, - что легкие достаточно хорошо компенсируются. Так что у пациентов большие шансы выздороветь полностью".

Но для этого нужно приложить усилия. Заниматься дыхательной гимнастикой для укрепления дыхательной мускулатуры. Если человек сильно слаб, то их можно делать даже лежа. Главное в этой процедуре - медленный выдох. Когда силы прибавятся, очень полезно гулять на свежем воздухе. Собеседник "РГ" также рекомендует легкий вибрационный массаж: похлопывание ладонями по спине.

Важно также понимать, предупреждает Леонид Дьяков, что в каждом конкретном случае будет своя картина и, соответственно, своя система реабилитации. Но надо помнить главное: самостоятельно справиться с процессом восстановления тяжело. Нужна помощь и наблюдение специалистов, прежде всего пульмонолога. Он назначит лечение, а также восстановительные процедуры - ЛФК, специальную гимнастику.

"Хорошо, кстати, помогает плавание, - говорит врач и уточняет. - Более конкретно давать советы не берусь, поскольку то, что поможет одному человеку, может никак не повлиять на другого, процесс реабилитации всегда сугубо индивидуальный, исходя из анамнеза пациента, особенностей его организма, течения болезни". Возможность восстановить легкие полностью, также зависит от конкретного случая. Могут остаться следы перенесенной инфекции.

Санаторно-курортное лечение также назначает врач. Но в целом, конечно, это хороший способ поддержки организма. Раньше лечение пневмонии занимало три месяца, не меньше. И санаторный курс обязательно входил в программу. Так что то, что сегодня многие санатории открыты для людей, переболевших COVID-19, очень правильный шаг.

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