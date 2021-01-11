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Критики назвали лучшие фильм и сериал 2020 года

Новости
    11.01.2021, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний определилась со своими фаворитами: объявлены лауреаты премии Critics Choice Super Awards.

Итоги публикует Deadline, и из них следует, что триумфаторами премии в этот раз стали комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс" и антисупергеройский сериал "Пацаны", взявший четыре победы в номинациях.

Итак, картина на Critics Choice Super Awards по фильмам нынче следующая:

Лучший экшн - "Пятеро одной крови"

Фото: kinopoisk.ru
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Лучший актер в экшн-фильма - Делрой Линдо ("Пятеро одной крови")

Лучшая актриса экшн-фильма - Бетти Гилпин ("Охота")

Лучший анимационный фильм - пиксаровская "Душа"

Лучший супергеройский фильм - "Бессмертная гвардия"

Лучший актер супергеройского фильма - Юэн Макгрегор ("Хищные птицы")

Лучшая актриса супергеройского фильма - Марго Робби ("Хищные птицы")

Лучший хоррор - "Человек-невидимка"

Фото: kinopoisk.ru
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года

Лучший актер хоррора - Винс Вон ("Дичь")

Лучшая актриса хоррора - Элибазет Мосс ("Человек-невидимка")

Лучший фантастический или фэнтези-фильм - "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Лучший актер в фантастическом или фэнтези-фильме - Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")

Лучшая актриса в фантастическом или фэнтези-фильме - Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спргинс")

Лучший кинозлодей - Джим Керри ("Соник в кино")

По сериалам:

Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали худшие фильмы и телешоу 2020 года

Лучший экшн-сериал - "Викинги"

Лучший актер в экшн-сериале - Давид Диггс ("Сквозь снег")

Лучшая актриса в экшн-сериале - Анджелла Бассетт ("911 служба спасения")

Лучший анимационный сериал - "Конь БоДжек"

Лучший супергеройский сериал - "Пацаны"

Лучший актер супергеройского сериала - Энтони Стар ("Пацаны")

Лучшая актриса супергеройского сериала - Ая Кэш ("Пацаны")

Лучший хоррор - "Страна Лавкрафта"

Фото: kinopoisk.ru
Эксперты Variety назвали лучшие хорроры 2020 года

Лучший актер хоррор-сериала - Дженсен Эклс ("Сверхъестественное")

Лучшая актриса хоррор-сериала - Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Лучший фантастический или фэнтези-сериал - "Мандалорец"

Лучший актер в фантастическом или фэнтези-сериале - Патрик Стюарт ("Звездный путь: Пикар")

Лучшая актриса в фантастическом или фэнтези-сериале - Натасия Деметриу ("Чем мы заняты в тени")

Лучший сериальный злодей - Энтони Стар ("Пацаны")

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