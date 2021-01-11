Критики назвали лучшие фильм и сериал 2020 года

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний определилась со своими фаворитами: объявлены лауреаты премии Critics Choice Super Awards.
Итоги публикует Deadline, и из них следует, что триумфаторами премии в этот раз стали комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс" и антисупергеройский сериал "Пацаны", взявший четыре победы в номинациях.
Итак, картина на Critics Choice Super Awards по фильмам нынче следующая:
Лучший экшн - "Пятеро одной крови"
Лучший актер в экшн-фильма - Делрой Линдо ("Пятеро одной крови")
Лучшая актриса экшн-фильма - Бетти Гилпин ("Охота")
Лучший анимационный фильм - пиксаровская "Душа"
Лучший супергеройский фильм - "Бессмертная гвардия"
Лучший актер супергеройского фильма - Юэн Макгрегор ("Хищные птицы")
Лучшая актриса супергеройского фильма - Марго Робби ("Хищные птицы")
Лучший хоррор - "Человек-невидимка"
Лучший актер хоррора - Винс Вон ("Дичь")
Лучшая актриса хоррора - Элибазет Мосс ("Человек-невидимка")
Лучший фантастический или фэнтези-фильм - "Зависнуть в Палм-Спрингс"
Лучший актер в фантастическом или фэнтези-фильме - Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")
Лучшая актриса в фантастическом или фэнтези-фильме - Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спргинс")
Лучший кинозлодей - Джим Керри ("Соник в кино")
По сериалам:
Лучший экшн-сериал - "Викинги"
Лучший актер в экшн-сериале - Давид Диггс ("Сквозь снег")
Лучшая актриса в экшн-сериале - Анджелла Бассетт ("911 служба спасения")
Лучший анимационный сериал - "Конь БоДжек"
Лучший супергеройский сериал - "Пацаны"
Лучший актер супергеройского сериала - Энтони Стар ("Пацаны")
Лучшая актриса супергеройского сериала - Ая Кэш ("Пацаны")
Лучший хоррор - "Страна Лавкрафта"
Лучший актер хоррор-сериала - Дженсен Эклс ("Сверхъестественное")
Лучшая актриса хоррор-сериала - Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")
Лучший фантастический или фэнтези-сериал - "Мандалорец"
Лучший актер в фантастическом или фэнтези-сериале - Патрик Стюарт ("Звездный путь: Пикар")
Лучшая актриса в фантастическом или фэнтези-сериале - Натасия Деметриу ("Чем мы заняты в тени")
Лучший сериальный злодей - Энтони Стар ("Пацаны")