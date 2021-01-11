В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V"

Индийская фармкомпания Dr. Reddy's Laboratories Ltd. объявила сегодня, 11 января, что независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) рассмотрел данные о безопасности второй фазы клинических испытаний вакцины Sputnik V и рекомендовал набирать добровольцев для третьей фазы. "Продолжение клинических испытаний пройдет без каких-либо изменений", - говорится в сообщении.

Вторая фаза испытаний Sputnik V была проведена в Индии на 100 участниках с соблюдением всех необходимых международных требований. "DSMB пришел к выводу, что никаких проблем безопасности выявлено не было, и исследование соответствовало основным конечным точкам безопасности. Кроме того, данные о безопасности были представлены генеральному контролеру лекарственных средств Индии (DCGI) для рассмотрения и утверждения продолжения клинических испытаний фазы III", - сообщили в компании.

Как отметил глава Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Джи Ви Прасад, исследование, которое его компания проводит совместно с РФПИ (соглашение было подписано в сентябре прошлого года), "показало очень хороший профиль безопасности". Это промежуточный этап испытаний, всего же планируется протестировать действие вакцины у 31 тысячи добровольцев. "Мы тесно сотрудничаем в ускорении запуска производства вакцины "Спутник-V" в Индии", - отметил глава компании.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, назвал результаты второй фазы исследований "очень позитивными". Он подчеркнул, что вакцина, разработанная НИЦ имени Гамалеи, еще раз подтвердила свою эффективность и безопасность в международных исследованиях.

В настоящее время клинические испытания вакцины ведутся также в ОАЭ, Египте, Венесуэле и Беларуси, а для прививки она зарегистрирована в Алжире, Аргентине, Беларуси, Боливии и Сербии.