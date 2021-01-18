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18.01.2021 11:48
Рубрика: Власть

Лавров: Россия открыта к сотрудничеству по вакцине от коронавируса

Текст: Юрий Когалов
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами мира в вопросе создания вакцин от коронавируса и видит позитивный отклик на свои предложения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время большой пресс-конференции, впервые прошедшей в онлайн-формате.

Глава МИД напомнил, что еще в августе президент России Владимир Путин, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", заявил о "максимальной открытости" нашей страны к сотрудничеству. "Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства", - отметил Лавров.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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По его словам, интерес к российским разработками проявили в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Беларуси, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

В то же время Лавров в негативном ключе отметил поведение США и их союзников, которые пытались использовать пандемию для "наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий не только введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран". Как напомнил глава МИД РФ, западные страны проигнорировали призывы генсека ООН, верховного комиссара ООН по правам человека отменить односторонние санкции на время пандемии в части поставки продовольствия, оборудования для борьбы с коронавирусом.

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