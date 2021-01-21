Удаленку и домашний режим в Москве продлили для защиты горожан из групп риска

Часть ограничений по коронавирусу в Москве, несмотря на отмену целого ряда пунктов, будет сохранена для защиты групп риска. Об этом мэр Сергей Собянин написал у себя в блоге, комментируя новые шаги по возвращению к нормальной жизни.

В частности, остается в силе обязательное требование о переводе на удаленку не менее 30 процентов производственных коллективов. По-прежнему не имеют права обслуживать посетителей после 23.00 бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

К тому же сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В то же время, как уже писала "РГ", социальные карты москвичей из групп риска будут разблокированы, как только их владельцы пройдут вакцинацию от коронавируса.