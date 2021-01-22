Что в кино: новый Pixar, антиутопия про COVID, шахматы, феминизм

Новый шедевр от Pixar, страшная женская месть, зловещая корпорация любви, коронавирусная антиутопия, снятый на самоизоляции хоррор, "Ход королевы" для бедных, китайский фильм-катастрофа.

"Душа"

Компания Pixar, общепризнанный флагман современной мейнстримной анимации, расщедрилась в минувшем году на целых два полнометражных мультфильма (первый - "Вперёд"). Второй добрался до нашего проката с небольшим запозданием - но это ерунда, ведь мы имеем дело с одной из лучших работ студии, а это, сами понимаете, дорогого стоит. Снова Pixar обращается к теме смерти, делая это не менее деликатно и остроумно, чем в "Тайне Коко", только теперь - ещё основательнее и глубже. История о джазовом музыканте, в результате несчастного случая оказавшемся в загробном мире, в очередной раз продемонстрировала исключительное умение мастеров студии угождать сразу и детской, и взрослой аудитории, и в "Душе" они делают это с небывалым блеском. (Рецензия)

"Девушка, подающая надежды"

Фемтриллер про месть со всеми полагающимися атрибутами от сценаристки "Убивая Еву". Молодая женщина цепляет в баре мужиков, прикидываясь пьяной, они её увозят к себе и начинают приставать, а она им строго читает нотации. Потом эта женщина решает отомстить обидчикам своей подруги, поруганной когда-то в колледже компанией одногруппников. До насилия и рукоприкладства, вопреки законам жанра, по тем или иным причинам не доходит, но мысль доносится яснее некуда: все мужики - козлы и негодяи. При этом финал неожиданно жесток, что изрядно контрастирует с показательно толстовским настроем остального фильма. (Рецензия)

"Астрал. Онлайн"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один фильм, сделанный во время пандемии. О нём сейчас все говорят в восторженных интонациях: дескать, какие молодцы, сняли на самоизоляции хоррор без бюджета с помощью Zoom. Так-то оно так. С другой стороны, если объективно посмотреть, это хоррор без бюджета, полностью снятый с помощью Zoom. Точь-в-точь как "Убрать из друзей". Только без бюджета. Компания друзей, преимущественно девушек, собирается в конференции, чтобы вместе чего-нибудь выпить и устроить спиритический сеанс. Первые полчаса они болтают и хихикают, потом к ним приходит злой демон и давай их стращать-убивать. То стул из-под кого-нибудь утащит, то бутылкой по голове, то фэйсом об тэйбл. Джампскейры, джампскейры и ещё раз джампскейры в низком разрешении и с помехами, что должно, видимо, усиливать пугательный эффект. Зато без бюджета с помощью Zoom на самоизоляции сняли, какие молодцы.

"Птица в клетке. Заражение"

Фото: kinopoisk.ru

Коронавирусная антиутопия про безрадостное недалёкое будущее, где коронавирус особенно сильно мутировал и лютует пуще прежнего, все сидят по домам и сдают ежедневно тесты, а заражённых сразу хватают и определяют в карантинные зоны с ужасными условиями. Один из немногих счастливчиков, у кого есть иммунитет, работает курьером, как в Death Stranding. Соседка по квартире его подруги сердца заболевает, и ему срочно надо где-то надыбать специальные браслеты, чтобы их не забрали. Это как бы весь нехитрый сюжет фильма, наскоро сбацанного по принципу "куй железо пока горячо": анонсировали в мае, в самый разгар первой волны, почти сразу запустили в производство. Результат - соответствующий. Хотя могло быть и хуже. По крайней мере, есть забавный злодей в исполнении Петера Стормаре. Плюс в касте Деми Мур, Александра Даддарио и Пол Уолтер Хаузер - линию с двумя последними, правда, присобачили чисто для хронометража.

"Небесный огонь"

Фото: kinopoisk.ru

На китайском острове 20 лет назад бомбанул вулкан, а теперь там построили дорогой тематический курорт. Потому что ну не может же он снова бомбануть. Тем не менее угадайте, что происходит ровно в тот момент, когда первые туристы спускаются на специальном лифте прямо в жерло вулкана. Короче, это очередной шаблонный фильм-катастрофа, где имеются учёные, которые всех предупреждали, и кто-то спасает родственников от бушующей стихии. Только китайский. Китайцы старались, выписали себе вышедшего в тираж голливудского режиссёра Саймона Уэста (первая "Лара Крофт", "Воздушная тюрьма") и даже целого Джейсона Айзекса, но что-то всё равно пошло не так. То есть от шаблонного фильма-катастрофы глупо чего-то выдающегося ожидать, но тут даже спецэффекты совсем какие-то убогие, у Роланда Эммериха 20 лет назад и то были убедительнее.

"Корпорация Ad Libitum"

Триллер-мелодрама (в смысле хочет казаться триллером, но вообще мелодрама) про таинственную организацию, знакомящую за деньги миллионеров с девушкой, в которую все влюбляются, чтобы они в неё влюбились. Ведь лишь об этом миллионеры и мечтают. Как следствие, несчастные клиенты организации друг за дружкой мрут и сходят с ума. А взявшийся за расследование без пяти минут женатый тележурналист тоже в ту девушку влюбляется. Дивную эту историю придумала дебютантка Полина Ольденбург с целью продемонстрировать свои многочисленные таланты (она, помимо прочего, также художница, певица и поэтесса) и ванильно пофилософствовать о любви. В равной степени уморительное и умилительное кино. (Рецензия)

"Королевский гамбит"

Фото: kinopoisk.ru

Фильму, чьё название в оригинале звучит как "Критическое мышление", очень повезло со временем выхода - после феноменального успеха "Хода королевы" (который на самом деле как раз-таки "Королевский гамбит") шахматы обрели в широких массах популярность, какой не знали давно. Впрочем, лента Джона Легуизамо (он тут и режиссёр, и исполнитель главной роли) не столько собственно про шахматы, сколько про тяжёлую жизнь подростков в гетто. Это почти то же самое, что фильм 1988 года "Выстоять и добиться" (его ещё в South Park пародировали) и ворох ему подобных лент. Только про шахматы. Добрый и умный учитель пытается пробудить в хулиганистых детишках из самых низов интерес к жизни, попутно героически противоборствуя стереотипам вышестоящих. И, конечно, преуспевает. Попутно громогласно клеймя несправедливость общественного устройства США, разумеется. Картина при всей очевидной остроте проблематики умудряется быть удивительно малоконфликтной - единственная имеющая в этом отношении потенциал сюжетная линия, про участника команды, вынужденного торговать наркотиками, ведёт в никуда. Остаётся просто духоподъёмная история про многонациональную компанию классных парней, благодаря учителю-энтузиасту всех обыгравших в шахматы.

"Секретные файлы: Над небесами"

Фото: kinopoisk.ru

Как вы уже наверняка догадались, X-Files тут совершенно ни при чём, а при чём - желание отечественных прокатчиков заманить на показы этой фантастики категории "Ы" хоть кого-нибудь. Отец протагониста всю жизнь убеждал окружающих, что это не жена бросила его, потому что он распускающий руки алкаш и придурок, а просто инопланетяне её похитили. Это своеобразно отразилось на психике сына: всю свою жизнь он решил посвятить разоблачению баек уфологов - чтобы доказать, что папаша врёт и ищет отговорки. Ради чего уже взрослый герой однажды отправляется на фестиваль, где кучкуются свидетели НЛО. А там происходят странные вещи. И всё оборачивается не тем, чем кажется. А потом ещё раз оборачивается. И ещё раз. Вряд ли эти ходульные сюжетные повороты способны кого-то впечатлить, но последний отрезок фильма, сочащийся копеечными спецэффектами и идиотской многозначительностью, развеселить действительно в состоянии. Хотя совершенно к этому не стремится.

"Голос луны"

Фото: kinopoisk.ru

Последний фильм Федерико Феллини. Странный, задумчивый, обволакивающий атмосферой романтичного безумия, полный ироничного сюрреализма и причудливых разговоров экстравагантных сумасбродов (только полюбуйтесь на молодого Роберто Бениньи!), неприкаянно бродящих в свете луны, одновременно являющейся для них и источником наваждений, и объектом диких грёз, и своего рода противником. "Может быть, если бы мы побольше молчали, что-нибудь бы поняли", - последнее обращение итальянского мастера к суетливому человечеству. Кстати, позавчера исполнился 101 год со дня рождения классика - чем не повод сходить в кино?

Также на экранах: российская комедия "День города"; документалка про Феллини "Феллини и духи".