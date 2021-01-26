Мишустин назвал срок выхода третьей российской вакцины от коронавируса

- Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы, поликлиники, - указал глава правительства. - Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать.

Сейчас массовая вакцинация, отметил Мишустин, идет в основном "Спутником V". В следующем месяце начнется масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона". "Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей", - напомнил премьер-министр.

В Министерство здравоохранения поступили документы на регистрацию вакцины научного центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, сказал Михаил Мишустин.