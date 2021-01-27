Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона

Из резервного фонда Правительства Центру "Вектор" выделят средства на изготовление более 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона. Распоряжение об этом подписал в среду, 27 января, глава кабмина Михаил Мишустин.

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, масштабный выпуск вакцины от коронавируса, разработанной в центре "Вектор", начнется с февраля. Это вторая вакцина, которая была официально зарегистрирована в России.

26 января россиянам доступна вакцина Спутник V Центра Гамалеи. Препараты отличаются друг от друга составом. Так, в основе вакцины "Спутник V" аденовирусный вектор - то есть, вирус, лишенный возможности размножаться. Вакцина ЭпиВакКорона состоит из трех небольших фрагментов белка - шипа коронавируса, которые прицеплены к белку-носителю. Эти фрагменты называют пептидами, отсюда название вакцины - пептидная.

Обе вакцины вводятся двукратно: "Спутник V" с интервалом в 21 день, а ЭпиВакКорона - с интервалом в 14 дней.