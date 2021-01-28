Останется ли удаленный режим работы после отмены ограничений

Новость об отмене удаленки всколыхнула и ресторанное сообщество, которое даже во время тотальных ограничений активно работало на доставку. "Для многих из нас эта новость гораздо важнее, чем разрешение работы после 23.00", - говорит президент профессионального ресторанного альянса Дмитрий Левицкий. Хозяева кафе будут смотреть, как скоро столичные бизнес-центры заполнятся людьми. Но заполнятся ли?

Как рассказал член совета московского отделения "ОПОРЫ России" Павел Зюков, физическое присутствие на рабочем месте осталось важным только для производственной сферы. IT, маркетинг, юриспруденция и другие отрасли вполне могут сочетать удаленку и офлайн, а то и вовсе навечно оставаться просто "на связи" с начальством. Опрос, проведенный "РГ", подтвердил это.

Передовые компании даже после отмены обязательной удаленки по-прежнему считают ее нормальным форматом. Например, в МТС персонал по согласованию с начальством сам выбирает, как работать.

Сотрудники, которые находятся в группе риска или живут вместе с пожилыми и хроническими больными, постоянно на дистанционке.

"У всех остальных есть возможность посещать офис при необходимости и соблюдении мер безопасности, - рассказал "РГ" пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. - Численность сотрудников в офисе контролируется и не превышает рекомендованных значений".

Удаленка серьезно изменила работу рынка по подбору домашнего персонала, делится основатель и руководитель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова.

Весной 2020-го на нее перевели 60 процентов сотрудников, но работы даже прибавилось. После отмены ограничений все собеседования с персоналом станут очными.

Плюс запустят новый набор в школу нянь, которая работает при поддержке города.

Не для всех отмена удаленки стала триггером для изменений. "Мы так привыкли к новому формату, что сохраним возможность частично удаленной работы для сотрудников, которым такой режим помогает более эффективно выполнять свои задачи", - сообщила HR-директор "Делимобиля" Екатерина Спивак.

Сейчас в цене не офисный планктон, а мобильные и активные специалисты

Для части работников переход в онлайн стал испытанием, и теперь их вернут в офисы. Навык контроля на удаленке отточили и специалисты сферы недвижимости, подчеркнула гендиректор агентства "БОН ТОН" Наталия Кузнецова. "Надеемся, что в ближайшее время обстановка стабилизируется, но пока не планируем массово возвращать сотрудников в офис", - резюмировала собеседник "РГ".

Правовая сфера и до пандемии была на стыке офиса и фриланса, а сейчас в ней на первые роли вышли мобильные, а не офисные специалисты, аккумулировал свой опыт гендиректор компании "Бухгалтер РФ" Александр Николаев.

"С приходом пандемии маятник склонился в сторону тех, кто больше не цепляется за кресло в офисе", - считает он. Гораздо важнее - личные качества и навыки.

Тем временем

Начинать "мягкий" переход от удаленного к офисному режиму работы психолог Александра Кондрахина советует за неделю до выхода, если, конечно, есть такая возможность. Ну или хотя бы за два-три дня. "Скажем, раньше вы вставали на работу в семь часов утра, а на удаленке - в восемь, - говорит она. - Поэтому привыкайте снова подниматься с будильником, сдвигая время подъема на 10-15 минут". В первый день лучше прийти в офис пораньше. "Спокойно оглядите все пространство, где вы работаете. Поменяйте местами, если возможно, предметы на столе или само рабочее место, - говорит Кондрахина. - Составьте список рабочих дел на день. Обязательно учтите время на обеденный перерыв". Психолог Наталья Малышева рекомендует завести ежедневник, особенно если вы этого раньше не делали. Новые привычки, уверена она, разнообразят будни и помогут в работе.

"Говорите с коллегами исключительно о радостных моментах удаленки, - отмечает Малышева. - Расскажите друг другу, что нового за это время изучили, какие онлайн-навыки получили. Старайтесь избегать разговоров о болезнях и прочего негатива. Лучше принесите угощение для коллег. Так вы поднимете настроение и себе, и всему коллективу. Тем более сладкое всегда улучшает настроение и активизирует мозговую активность".

Подготовил Сергей Жуков

Нужно ли возвращать сотрудников в офис

Все решения о вводе и снятии ограничений принимают региональные власти. Но в то же время никто не отменял рекомендаций Роспотребнадзора работодателям, появившихся весной 2020 года, в разгар пандемии. В них четко прописано, что, помимо санитарных мер, которые необходимо обеспечивать в офисах, работодателям рекомендуется сохранять удаленный режим работы для сотрудников, которые могут работать из дома, до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

"Резких движений работодателям сейчас точно делать не стоит, - уверен первый зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. - Людей нужно поберечь. А квалифицированных сотрудников тем более. Если они сейчас начнут массово болеть, кому от этого лучше будет? Больший урон экономике предприятий и компаний произойдет. Думаю, необходимо до полной стабилизации ситуации с пандемией сохранять смешанный режим работы - те, кто может находиться на удаленке, пусть пока там и остаются. А выходить надо плавно, постепенно". В то же время он указал, что неправильно насильно навязывать сотрудникам такой режим и закреплять его навечно. "Любая пандемия приходит и уходит. Но если люди изначально устраивались на работу в офис, они должны в него вернуться. В Трудовом кодексе четко сказано, что работодатель имеет право переводить своих сотрудников на временную удаленную работу максимум на полгода", - указал он. Все добровольно-принудительные действия работодателей незаконны. "Сейчас такие намеки могут быть: вернетесь в офис только после вакцинации. Подчеркну: любая вакцинация у нас в стране дело добровольное. Не нужно принуждать людей. Они сами все видят, понимают и могут самостоятельно принимать решения. Многие люди уже приняли добровольное решение сделать прививку от коронавируса, потому что заботятся о себе и своих близких", - добавляет Рязанский.

Решение о возвращении сотрудников в офисы или сохранении удаленки должны принимать руководители предприятий. "Это абсолютно не говорит о том, что все, кто работал на удаленке, завтра выйдут на свои офлайн-рабочие места. Не стоит исключать, что к формату дистанционки уже многие привыкли и, вероятнее всего, часть людей продолжат работать из дома. У сотрудников, которые работают дистанционно, не меньшая нагрузка", - говорит председатель Комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко.

Вряд ли работодатели, почувствовавшие вкус удаленной работы (возможность сэкономить на офисах), захотят сразу все вернуть на круги своя, добавляет проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов: "Скорее всего, будут разные траектории. Кто-то будет придерживаться принципа стопроцентного присутствия на рабочих местах. Кто-то постарается сохранить сложившуюся практику. Кто-то выберет смешанный вариант - часть работы дома, часть в офисе. Карантин сделал свое дело. Он показал реальную возможность организовать работу по удаленному принципу, и кое-кому это понравилось. Таким образом, форма организации труда теперь в большей, чем когда-либо, степени будет связана с информационными системами".

Подготовила Ольга Игнатова