Прокуратура Москвы еще раз предупредила, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законом ответственность.

Прокурорское предупреждение, в первую очередь, адресовано тем, кто призывает к участию 31 января 2021 года в незаконной акции. Такое предостережение дано также пяти российским и иностранным интернет-компаниям, которые тиражируют такие призывы.

И столичная полиция выступила с твердым предупреждением: "Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. А нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности".

Полиция уточнила, какие нормы закона нарушают организаторы и участники уличных действий: "Помните, что вас призывают к участию в несанкционированных акциях на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб, что прямо запрещено Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"".

Количество уголовных дел, которые расследует полиция и Следственный комитет после незаконных акций 23 января, перевалило за третий десяток. И никто из силовиков не скрывает - в ближайшее время таких дел будет больше. Сотни протоколов о предупреждении родителям за то, что их детей вывели на улицу и в прямом смысле слова поставили под удар, - также не окончательная цифра. Последствия "приглашений" на улицы наших городов только начинают проявляться. Отвечать за них будут в первую очередь те, кто вышел. Конечно, ответят и те, кто позвал. Их найдут.

За спиной подростков

Я вот лично очень хочу найти того, кто скрывается за рассылкой 12-летним школьницам приглашения на улицы Москвы. Они чуть было не отправились, взяв с собой по списку, который им выслали - воду, заряженный телефон, теплые вещи... Девочки объяснили, что собираются пойти заступаться "за Навального". Кто этот человек, они не знают, но в TikTok им объяснили, что человек - хороший. Пришлось рассказать про когда-то успешное предприятие, под названием "Кировлес". О том, что на нем работало много людей, они могли зарабатывать и содержать своих детей. А еще предприятие больше всех в регионе платило налогов, которые шли на детские сады, школы и больницы. Но потом предприятие умерло. И к его смерти этот "хороший" человек по фамилии Навальный имеет самое непосредственное отношение. За доведение завода до краха и бедность многих местных семей в тюрьму сели и его директор, и главный бухгалтер. Почти все причастные, кроме Навального. На обывательском языке называется - выкрутился. Потом было другое уголовное дело "Ив Роше". По нему проходил уже не один этот "хороший" человек, но и его семья - брат, отец. И снова условный срок.

А еще пришлось перечислить школьницам, сколько раз тюремное ведомство просило наши суды поменять этому человеку условный срок на реальный из-за того, что простому человеку режим нарушать нельзя, но этому раскрученному персонажу можно...

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

До недавнего времени соратники растиражированного блогера звали на улицы молодежь. Теперь дошли до детей. Понятно, 9, 12, 15-летним проще заморочить голову и рассказать небылицы. А они поверят наверняка. Так как виртуальный мир для них часто ближе и теплее реального. И пойдут на улицу. Понятно - за картинки "детских маршей" вероятно спонсоры лучше заплатят организаторам. Но самим пацанам и девчонкам никто не рассказал, с какого возраста будут отвечать перед законом не только их родители, но и они сами. Наша страна в этом смысле гуманнее - за тяжкий вред здоровью у нас отправят в колонию с 14 лет. Во многих европейских странах - с 12 лет. Интересно было бы узнать, кто из организаторов протестов отправил на улицы своих детей?

На сегодня в списках подозреваемых - двое несовершеннолетних. В Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело по статье "призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами". Судя по материалам этого дела, 17-летний местный житель Максим в соцсети "ВКонтакте" заранее опубликовал призыв ко всем выйти на незаконную акцию. При этом подросток еще давал советы, как избежать задержаний и идентификации личности. Вот выдержки из его постов в соцсети: "Найдите или купите вещь, которая будет закрывать лицо, это может быть медицинская маска, но высоко натянутая, балаклава или высоко поднятый воротник". "Чтобы не замерзнуть, не стойте как овощи, двигайтесь, постоянно кричите что-то… Если под рукой будет, что можно кинуть или чем можно обороняться - берите. И помните, что мирными протестами ничего не изменить".

Скриншот страницы в соцсети. Фото: Следственные органы

Максиму грозит до двух лет на казенной койке. Сейчас он под подпиской о невыезде. Разыскивают возможных соучастников.

Еще один 17-летний парень из Вологды стал фигурантом уголовного дела. Вот что записано в его деле: "Несовершеннолетний Максим Ч. в группе с неустановленным лицом, используя баллончик с краской, нанес надписи оскорбительного и непристойного характера на стены здания правительства области, тем самым, осквернив его". Дело расследуется по статье "вандализм".

Скриншот с видео. Фото: Следственные органы

Вчера Семен Слепаков, который пишет умные стихи и еще их исполняет, написал один такой и опубликовал его в Сети. Цитировать его целиком невозможно из-за отдельных нелитературных фраз. Но там есть такие слова про тех, кто вышел подраться на улицы по призыву: "Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер "а эм эр". Слепаков описал и злобу, с которой молодежь била ногами машину с мигалкой. И как всей толпой на Пушкинской площади избивали того человека, который попытался возразить толпе. Как упал от удара сотрудник ГИБДД.

Интересно, что реакция на стих была, что называется, мгновенной. И Леонид Волков, и Юлия Навальная сразу обвинили Слепакова в заказе "из Кремля". А более рядовые их коллеги просто облили человека грязью за то, что не согласился, спел не то, что им бы понравилось.

Кстати, уютно сидя за границей, Волков призывал чужих детей выходить на улицы. Против него по этому поводу Следственный комитет возбудил уже не первое уголовное дело.

Этот удар сотруднику ДПС закончился сотрясением мозга и разрывом губы. Фото: Следственный комитет РФ

След в кадре

На сегодняшний день 22 уголовных дела по незаконным акциям расследует Следственный комитет, около 10 - МВД. В СКР основная масса дел - о насилии в отношении сотрудников Росгвардии и полиции. Часть дел возбуждены против "неустановленных лиц". Это когда пострадавший есть, но еще не ясно, кто поднял руку, баллончик с газом, камень на человека в форме. Но сегодня любой опер скажет - найти этих людей не сложно. Все выходки на улицах не просто попали в кадр, они засняты десятками камер со всех ракурсов. Камер уличных, придомовых, камер на зданиях и столбах. И это не считая тысяч мобильников. Так что опознание - лишь вопрос времени. Причем, не очень большого.

Вот классический пример - в Псковской области задержали 20-летнего Саид-Мухаммад Джумаева. Он в Москве на Пушкинской площади кинулся на сотрудников ОМОН и Росгвардии. Потом смог сбежать из города. Установили личность за несколько часов. Потом заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. В это время Джумаев на такси доехал до Псковской области, откуда через лес пешком отправился в бега в Латвию. Не дошел. Назад в Москву молодого человека отвезли за казенный счет. Впереди следствие и суд.

Также быстро перестал быть "неустановленным лицом" известный в соцсети TikTok 18-летний видеоблогер Константин Лакеев. Он был задержан за участие в нападении толпы на служебный автомобиль. Его водителю осколок выбитого стекла попал в глаз.

Видеоблогер Лакеев, как только его попросили выйти из дома и сесть в служебный автомобиль, стал просить прощения. Вернуться в дом, который снимали для таких, как он, блогер может очень не скоро.

В такие коттеджи селят тиктокеров. Но иногда они оттуда выходят, к примеру, для участия в незаконных акциях. Фото: vesti.ru

Роскошный коттедж, откуда увезли Лакеева - это так называемый дом тиктокеров, аналог скандальной телепередачи "Дом-2". Из него трансляция ведется в интернет. В огромном арендованном коттедже проживают сразу около десятка популярных тиктокеров, которые каждый день снимают ролики для своих соцсетей. Вероятно, в таких домах найдут еще блогеров, "проявивших" себя на улицах. Ведь именно через эту соцсеть в основном заманивали на незаконные акции молодежь.

Организаторы незаконных акций относятся к тем, кого увезли в автозаках, как к расходному материалу - одних забрали, придут другие. Уже пару дней особо горячие головы призывают повторить то, что произошло 23 января. Хотя в отличие от неопытных подростков прекрасно понимают, что многим из участников спланированных беспорядков "прогулка" в агрессивной толпе может сломать судьбы.