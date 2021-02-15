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Не случилось в 2020-м, ждем в 2021-м: двенадцать отложенных дел и событий

15.02.2021 / 12:23
Текст: Александр Емельяненков
Год белого металлического быка наступил, наконец, и на его "исторической" родине - в Китае. Там до 17 февраля - выходные дни. А у нас с понедельника - рабочие будни, первая в этом году шестидневная рабочая неделя. Самое время вспомнить о том, что не дал завершить-провести високосный и ковидный 2020-й, какие ожидания, планы и проекты перешли из него в Год науки и технологий. Длинным перечнем утомлять не станем - назовем 12 таких событий-фактов, что были на слуху и сегодня сохраняют актуальность.

Бессмертный полк, традиционное шествие которого 9 мая из-за пандемии коронавируса было решено перенести на другую дату, в год 75-летия Победы так и не удалось провести. В отличие от Парада Победы, который состоялся в Москве и других городах России 24 июня 2020 года. Актив и добровольцы этой народно-патриотической акции во всех регионах России и за ее пределами строят оптимистичные планы на 9 мая 2021-го.

Новым директором Политехнического музея назначена Елена Проничева

Открытие Политехнического музея после затянувшегося ремонта и реновации, много раз до этого переносившееся, было твердо назначено на 12 декабря 2020 года. Но… "Сложившаяся в связи с пандемией COVID-19 экономическая ситуация, масштабные ограничительные меры и задержки в поставке оборудования повлияли на длительность реконструкции музея", - сказано в официальном заявлении его руководства. Открытие, как следует из того же заявления, перенесено на 2021 год. А точные сроки, когда музей снова примет посетителей, будут утверждены Министерством культуры РФ "после получения согласования в правительстве Российской Федерации".

Закладка суперледокола "Лидер" на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморском крае, которую анонсировали еще с весны, ожидалась 28-29 сентября - ко Дню работников атомной промышленности. Но что-то не срослось. О причинах переноса и вероятной новой дате закладки ледокола внятной информации нет.

Перевод на российский софт, комплектующие и оборудование объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры) признан необходимым, но практические шаги в этом направлении по объективным и субъективным причинам сдвинулись на 2021 год и далее.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Правительство утвердило список российского софта для предустановки

Осенью 2020-го Ассоциация разработчиков программных продуктов и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники выразили обеспокоенность планами отложить на 3 года сроки перехода объектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и оборудования. К обращению прислушались: как заявил в начале февраля 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ограничения на покупку иностранного ПО госкомпаниями войдут во второй пакет налоговых льгот для российской ИТ-индустрии, который включает более 50 инициатив, в том числе директивный запрет на покупку иностранного программного обеспечения госкомпаниями. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, второй пакет мер поддержки отрасли, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты, и план его реализации планируют утвердить уже в марте.

Фото: Пресс-служба ФГУП "Атомфлот"
В чем уникальность атомного лихтеровоза "Севморпуть"

Доставка материалов и оборудования на станцию "Восток" в Антарктиду для восстановления ее после пожара сорвалась из-за поломки гребного винта на атомном лихтеровозе "Севморпуть" на полпути к шестому континенту. Попытки восстановить работоспособность судна в одном из портов на побережье Африки успеха не имели. "Севморпуть" с важным грузом на борту был вынужден возвратиться на Балтику, где решается вопрос о его постановке в док для ремонта.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Новейшая АПЛ "Казань" выполнила стрельбы в Белом море

Передача в состав ВМФ многоцелевой АПЛ "Казань", которая задерживалась с 2018 года, была твердо обещана в декабре 2020-го - после завершающей серии испытаний с ракетными стрельбами прошлой осенью. Однако ожидаемого не случилось. Сейчас в руководстве ОСК называют новую дату "отделочных работ" на этом корабле - конец февраля 2021 года.

Два научно-исследовательских судна (НИС) по проекту ЦКБ "Лазурит" намеревались заложить в 2020 году, согласно ранее объявленным планам Минобрнауки, которое выступает в роли заказчика и распорядителя бюджетных средств. О причинах задержки публичной информации не поступало. О завершении работ над проектом в конструкторском бюро и готовности верфи к постройке судов такого класса - тоже.

Фото: REUTERS/David Crisp/WFPC2 Science Team
В атмосфере Марса российский прибор обнаружил хлороводород

Отправка к Марсу совместной с Европейским космическим агентством посадочной станции ExoMars из-за пандемии коронавируса перенесена, как минимум, на год. А вероятнее всего случится не ранее 2022 года. По причине банкротства компании OneWeb (Великобритания) в 2020 году состоялись только три из двенадцати запланированных запусков спутников связи на ракетах "Союз". Но случались и приобретения. Год 2020-й в космической сфере ознаменован тем, что плавучий космодром "Морской старт" в буквальном смысле эмигрировал из США в Россию. Стартовая платформа Odyssey и сборочно-командное судно в марте 2020 года переведены из порта Лонг Бич в порт временного базирования на российский Дальний Восток. И сейчас решается, кто и на какие средства займется восстановлением уникального пускового комплекса уже под российским флагом.

Начало восстановительных работ на атомном подводном аппарате специального назначение АС-31 (неофициальное название "Лошарик"), который пострадал при тяжелой аварии с гибелью людей 1 июля 2019 года, в производственном графике Центра судоремонта "Звездочка" перенесено с 2020-го на 2021 год. Как уведомил ТАСС со ссылкой на источники, близкие к кораблестроительной отрасли, "Лошарик" поставили в очередь на выгрузку активной зоны. А ремонтные работы - это следующий этап после того, как из реактора пострадавшей субмарины будет удалено облученное топливо.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Sohu: Атомный ледокольный флот США отстал от российского на 10 лет

Затормозились и перешли из 2020-го в 2021-й несколько зарубежных проектов "Росатма". Египет сообщил о переносе на год выдачу строительной лицензии на первый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа", который будет строиться по российскому проекту. Пандемия коронавируса затронула проекты АЭС "Руппур" в Бангладеш и Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, строительство которого было временно приостановлено из-за карантина. Вместе с тем удалось ввести в эксплуатацию первую АЭС в Беларуси. Есть движение по проекту в Финляндии - в декабре 2020-го заказчику строительства АЭС "Ханхикиви-1" передана проектная документация.

Фото: istock
Российские ученые нашли адрес рождения загадочной частицы

Подводный телескоп "Байкал" для исследования нейтрино должен был заработать в режиме повышенной мощности к концу 2020 года. Работы по обновлению и модернизации этой установки на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги ведутся под научным руководством Объединенного института ядерных исследований (Дубна) с 2000 года. В апреле 2015 года был размещен первый кластер обновленного телескопа, в апреле 2019-го запущены еще два, всего в рабочем состоянии их стало пять. По заявлению директора ОИЯИ Григория Трубникова, в новом режиме установка заработает в марте 2021 года, станет сравнима с крупнейшим на сегодняшний момент детектором нейтрино IceCube и войдет в Глобальную нейтринную сеть (GNN) как ее важнейший элемент в Северном полушарии Земли.

В РФ создадут первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах

Сооружение исследовательского реактора МБИР в Димитровграде Ульяновской области летом 2020-го, как ожидали, не началось, но зато в декабре случилось важное в его судьбе решение. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 65 миллиардов рублей на строительство этой мега-установки - многоцелевого реактора на быстрых нейтронах, на базе которого предполагается создать международный исследовательский центр​​​. В декабре 2019 года сообщалось, что ВЭБ и Газпромбанк предоставят кредитное финансирование под строительство МБИР в объеме более 20 миллиардов рублей. Между тем первый бетон в основание будущей установки был залит еще в сентябре 2015 года, тогда сроком ввода МБИР в эксплуатацию называли 2020 год. Теперь это прогнозируют не ранее 2028-го…

Январь и две недели февраля, миновавшие с начала календарного 2021 года, уже принесли несколько важных, давно ожидаемых событий и решений. В Гатчине (Ленинградская область) запустили реактор ПИК, приурочив это символическое событие ко Дню российской науки. Перед этим Москва и Вашингтон согласовали продление на 5 лет договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, парламенты обеих стран этот документ ратифицировали. А в январе в российской столице дали старт большой стройке на Воробьевых горах - при участии правительства Москвы и поддержке инвесторов здесь создается первая очередь инновационного научно-технологического центра МГУ.

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

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