Владимир Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Вероника Скворцова рассказала Владимиру Путину об испытаниях препарата от коронавируса "Мир-19". Фото: РИА Новости

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе", - сказал Владимир Путин. "Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", - добавил он. "Все наши вакцины - и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором", - хорошо действуют", - подтвердила Скворцова.

"С учетом необходимой настороженности в отношении изменчивости вируса и выявления нескольких наиболее существенных мутаций мы разработали специальные технологии, тест-системы для выявления мутаций просто обычным мазком: не просто подтверждения вируса, а выявления тех штаммов, которые должны заставить нас особое внимание им уделить", - объявила Скворцова.

Глава ФМБА отметила две важнейшие разработки. Первая - уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, - "Мир-19". МикроРНК абсолютно безопасен для человека, не влияет на геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжелые формы болезни. Молекула новая, запатентованная и аналогов не имеет, подчеркнула Скворцова. К середине марта завершатся клинические исследования, и начнется вторая фаза - работа с пациентами.

Вторая разработка - новая технологическая платформа для создания вакцин против COVID следующего поколения. "Мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета", - пояснила Скворцова. Преимущество такого иммунитета - длительность. Если антительный иммунитет держится месяцами, то клеточный - годами, и в экспериментальных работах доказано его сохранение до 13-17 лет, сообщила глава ФМБА. Уже получена первая рецептура препарата, клинические исследования начнутся во второй половине года.

"Заседание Всемирной организации здравоохранения по вакцинам подтвердило тренд к созданию уже сейчас вакцин следующего поколения на тот случай, если изменчивость вируса не позволит использовать антительные вакцины. Поэтому мы надеемся, что будем во всеоружии", - заключила Скворцова.

"Если все пойдет нормально, это вторая половина года, да?" - спросил Владимир Путин. "С июля", - ответила глава ФМБА. А на вопрос, сколько длятся клинические исследования, сообщила, что первая и вторая фазы будут объединены. "Если проводить с большим количеством пациентов, тогда это будет несколько месяцев, так, как это было и для "Вектора", и для "Спутника", - уточнила она.

Все наши вакцины - и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором", - хорошо действуют

Президент также спросил, правильно ли он понимает, что все тест-системы в России достаточно легко выявляют вирус вне зависимости от штамма. Ответ был утвердительным. Все тест-системы проверены, работают при любом штамме. "Сфер интересов и направлений деятельности у Федерального медико-биологического агентства очень много, все они очень важны и для системы здравоохранения, и даже для отдельных больших отраслей экономики", - также заявил Путин. ФМБА обслуживает 3,5 млн граждан. Это работники более 700 организаций с особо опасными условиями труда и рисками, члены их семей и население 20 административных закрытых территорий, 39 городов-спутников и наукоградов. Они расположены в 54 регионах России и на Байконуре.