Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19

Таким образом, в нашей стране есть уже три вакцины, сделанных на разных технологических платформах, и, таким образом, врачи смогут подобрать своим пациентам для прививки наиболее подходящий препарат. В частности, ограничения могу возникать, если у человека есть аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины - в этом случае его прививают другим препаратом.

"КовиВак" - это классический тип вакцины: цельновирионная инактивированная, она производится на основе цельного "убитого" (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. В отличие двух первых российских вакцин, сделанных с помощью современных методов генной инженерии и не имеющих опыта длительного применения, чумаковская вакцина относится к разряду классических - такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет.

Как рассказал в интервью "РГ" директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, сейчас подавляющее большинство вакцин, которые используются в мире, - именно такие, цельновирионные. "Они хорошо изучены - мы все знаем об особенностях их воздействия на иммунную систему человека, к этому привязано и понимание возможных нежелательных явлений", - отметил глава Центра имени Чумакова.

Он также отметил, что Центр имени Чумакова разрабатывает и производит аналогичные вакцины уже более 60 лет, и, например, вакцину против желтой лихорадки уже много лет поставляет за рубеж. Технологический цикл производства вакцины проверен, хорошо отработан, а производство прошло все необходимые проверки не только российского регулятора, но и международных экспертов.

По мнению специалистов, "КовиВак" - вакцина "мягкого" действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая и людей с серьезными хроническими заболеваниями.

Мы внимательно изучили данные о всех трех российских вакцинах, в том числе, и указанные в инструкции по их применению. Приводим их ниже.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V")

Зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС, подана заявка на одобрение ВОЗ.

Тип вакцины и способ введения

Генноинженерная векторная с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться.

Вводится двукратно с интервалом 3 недели.

Кем разработана, кто производит

Разработчик: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

Производят: НИЦ имени Гамалеи; BIOCAD (Санкт-Петербург); "Генериум" (Владимирская область); "Биннофарм Групп" (Зеленоград)

Эффективность и побочные проявления

Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания - 100%.

Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев - уже доказано).

У привитых может наблюдаться гриппоподобный синдром - повышение температуры (иногда до 38-39 градусов), мышечные и суставные боли, боль в месте введения, общая слабость, головная боль. При необходимости рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Обычно симптомы проходят в течение 1-2 дней.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+.

Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Кроме того, нельзя применять при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях в анамнезе; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний.

Прививку можно выполнить через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- после нормализации температуры.

При тяжелых осложнениях после введения первой дозы (анафилактический шок, генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) введение второго компонента также запрещается.

С осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ и других заболеваниях сердца, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ и др.

Места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1079н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке").

"ЭпиВакКорона"

Зарегистрирована в России и Туркменистане.

Тип вакцины и способ введения

Генноинженерная пептидная - на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса.

Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели.

Кем разработана, кто производит

Разработана и производится ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Эффективность и побочные проявления

Иммунологическая эффективность 100%.

Имунная защита будет действовать один год.

Сильных нежелательных явлений, связанных с действием вакцины не выявлено, отмечается боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов.

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет, также проводились испытания вакцины на добровольцах 60+.

Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Также запрещено делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и др.); при тяжелых формах аллергических заболеваний; первичном иммунодефиците, злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях, поствакцинальных осложнениях при предыдущем введении вакцины; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения.

Прививку можно делать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

"КовиВак"

Зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, планируется проведение процедуры пререгистрации ВОЗ, а также регистрация в зарубежных странах.

Тип вакцины и способ введения

Цельновирионная инактивированная - на основе "убитого" целого коронавируса. Это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века.

Вводится двукратно внутримышечно с интервалом две недели.

Кем разработана, кто производит

Разработана и производится ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Эффективность и побочные проявления

Иммунологическая эффективность составляет 85% (образование антител в определенные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться несколько позже).

Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований.

Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено, у 15% участников отмечалась легкая боль в месте укола, а уплотнение - у 1%. Головная боль и легкое повышение температуры были у единичных участников испытаний.

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет.

Вакцины такого типа применяют у людей с иммуносупрессивными и иммунодефицитными состояниями.

Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились. Также не применяют у людей, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, а также людям с тяжелыми аллергиями.

Временно противопоказана: при острых лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Прививку делают через 2-4 недели после выздоровления.

Допускается возможность вакцинации при хронических заболеваниях почек, печени, нейроэндокринной системы, тяжелых заболеваниях кроветворения, аутоиммунных , аллергических заболеваниях, бронхиальной астме и др. Состояние пациента и возможность прививки с учетом фактора польза-риск оценивает лечащий врач.