Инфекционист: Дети заражают окружающих коронавирусом около 10 дней

Заразившиеся коронавирусом дети перестают быть источником инфекции спустя 10 дней с момента инфицирования. "Вирус выделяется у большинства детей до месяца. Но примерно через неделю они становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен", - объяснил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вместе с фекалиями вирус SARS-CoV-2 может выделяться достаточно долго, но окружающие заразиться не смогут.

В России среди всех заболевших COVID-19 детей всего 10 процентов. И тяжелая форма у них встречается крайне редко - лишь у 0,2 процента заразившихся. "В возрастной группе до 12 лет коронавирус выявляют значительно реже", - рассказал заслуженный врач России Михаил Каган. Он отметил, что у маленьких пациентов иммунный ответ на вирус менее интенсивен. А, как известно, во многих случаях вред организму наносит не сам вирус, а "сошедший с ума" иммунитет, который начинает повреждать ткани организма. Дети к подобному феномену менее склонны, подчеркнул специалист. А еще у несовершеннолетних более здоровые и "крепкие" кровеносные сосуды, а значит снижается риск тяжелых осложнений COVID-19.