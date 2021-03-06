Новости

В Чили заявили о рекордном числе случаев COVID-19 06:17
В Венесуэле введут в оборот банкноты номиналом в миллион боливаров 05:29
Инфекционист: Дети заражают окружающих коронавирусом около 10 дней 05:23
Премьер Словакии заявил о важности "Спутника V" для страны 04:55
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04:36
Власти Саудовской Аравии отменят часть введенных из-за COVID-19 ограничений 04:20
Байден согласился пересмотреть президентские военные полномочия 03:24
В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов 03:16
В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек 02:57
Власти Туниса сократили обязательный карантин для туристов до 48 часов 02:34
Boeing 737 MAX с неисправностью экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси 02:18
На юго-востоке Франции радикалы сожгли 13 автомобилей 01:44
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты 01:25
Forbes обнаружил в России двух новых миллиардеров 01:00
Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину 00:11
Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале 00:03
Минюст заявил, что "Альянс врачей" финансировали граждане восьми стран 05.03.2021
Киев попросил США ввести новые санкции против России 05.03.2021
Собянин: Москва готовится к возобновлению фестивалей 05.03.2021
Минпромторг рассмотрел предложение использовать эскроу-счета в госзакупках 05.03.2021
Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 05.03.2021
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 05.03.2021
Первая реставрационная викторина появилась на портале "Узнай Москву" 05.03.2021
Приемная кампания в вузах начнется после ЕГЭ в конце июня 05.03.2021
Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете 05.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 05:23
Рубрика: Общество

Инфекционист: Дети заражают окружающих коронавирусом около 10 дней

Фото: AP Photo/Ariel Schalit Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Заразившиеся коронавирусом дети перестают быть источником инфекции спустя 10 дней с момента инфицирования. "Вирус выделяется у большинства детей до месяца. Но примерно через неделю они становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен", - объяснил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вместе с фекалиями вирус SARS-CoV-2 может выделяться достаточно долго, но окружающие заразиться не смогут.

Фото: ТАСС
Онищенко назвал коронавирус SARS-CoV-2 "довольно консервативным"

В России среди всех заболевших COVID-19 детей всего 10 процентов. И тяжелая форма у них встречается крайне редко - лишь у 0,2 процента заразившихся. "В возрастной группе до 12 лет коронавирус выявляют значительно реже", - рассказал заслуженный врач России Михаил Каган. Он отметил, что у маленьких пациентов иммунный ответ на вирус менее интенсивен. А, как известно, во многих случаях вред организму наносит не сам вирус, а "сошедший с ума" иммунитет, который начинает повреждать ткани организма. Дети к подобному феномену менее склонны, подчеркнул специалист. А еще у несовершеннолетних более здоровые и "крепкие" кровеносные сосуды, а значит снижается риск тяжелых осложнений COVID-19.

В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Премьер Словакии заявил о важности "Спутника V" для страны
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту
В Японском море загорелось судно с 30 рыбаками
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Красной планеты
В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России