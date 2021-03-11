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Вышел трейлер новой антологии ужасов "Они"

Новости
    11.03.2021, 13:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

На YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video опубликован зловещий тизер-трейлер первого сезона новой жанровой антологии "Они" (Them). Своей атмосферой и колористикой значительно навевающего воспоминания о расово актуальных произведениях Джордана Пила. Цель авторов - "исследование американского ужаса".

Фото: youtube.com/ START
Вышел трейлер финального сезона "Содержанок"

Действие стартового сезона развернется в начале 50-х и сосредоточится на семье негров, которые переезжают из Северной Каролины в полностью белый пригород Лос-Анджелеса. После чего изначальная идиллия вскоре обернется для бедняг террором со стороны злых сил, включая инфернальные и сверхъестественные, да и просто утробной человеческой ненавистью.

В ролях - Дебора Айоринде ("Настоящий детектив"), Эшли Томас ("Черное зеркало"), Шахади Райт Джозеф ("Король Лев"), Элисон Пилл ("Скотт Пилигрим против всех"), Райан Квантен ("Настоящая кровь").

Среди создателей - люди, делавшие "ОА", "Охотника за разумом", "Первых", "Долину соблазна" и "Отжиг".

Премьера - 9 апреля.

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